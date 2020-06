ഇന്ത്യ ഇങ്ങോട്ടുവന്ന് ആക്രമിച്ചു: വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തി ചൈന, കടുംപിടിത്തം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗല്‍വാനില്‍ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്ത്യയാണെന്ന ആരോപിച്ച് വീണ്ടും ചൈന. അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചെന്ന് വിദേശകാര്യവക്താവ്. പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവില്ലാതെ ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിര്‍ത്തികള്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ പ്രകോപന പ്രസ്താവന.



ചൈന കടുംപിടിത്തം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സൈനിക നീക്കം ഇന്ത്യ ഊര്‍ജിതമാക്കി. ആയുധങ്ങള്‍ സംഭരിക്കാന്‍ കര, വ്യോമ, നാവിക സേനകള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം. അതിര്‍ത്തിക്കടുത്തുള്ള സൈനിക താവളങ്ങളിലേക്ക് ആയുധങ്ങളെത്തിക്കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തി. ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയുടെ പരമാധികാരം തങ്ങള്‍ക്കാണെന്ന ചൈനയുടെ അവകാശവാദം അതിശയോക്തി കലര്‍ന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യ. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മേജര്‍ ജനറല്‍മാര്‍ തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ച ഗല്‍വാനില്‍ തുടരുകയാണ്.



20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരുടെ വീരമൃത്യുവിന് കാരണമായ സംഘര്‍ഷം നടന്ന മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ അശാന്തമായി തുടരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇന്നലെ മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന മേജര്‍ ജനറല്‍മാര്‍ തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ച കാര്യമായ ഫലമുണ്ടാക്കിയില്ല. ചൈന തുടരുന്ന കടുംപിടുത്തമാണ് കാരണം. ഗല്‍വാന്‍റെ പരമാധികാരം തങ്ങള്‍ക്കാണെന്നത് പോലുള്ള പ്രസ്താവനകളുമായി ചൈന പ്രകോപനം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുന്നതിനോടൊപ്പം ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാന്‍ സൈനികമായും സജ്ജമാകാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം.



