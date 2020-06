ശ്വാസം നിലച്ച് കുഞ്ഞ്, വാരിയെടുത്ത് അമ്മ; രക്ഷകരായി പൊലീസ്- വിഡിയോ

കലിഫോർണിയ∙ ശ്വാസം നിലച്ച പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓടുന്ന അമ്മയുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ലൊസാഞ്ചലസിലെ പാംഡേലിലാണ് സംഭവം. മേയ് 31ന് പാംഡേലിലെ ഒരു പാർക്കിൽ പതിനൊന്നു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കൈക്കുഞ്ഞുമായി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ. പെട്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം നിലച്ചതു കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച് അവർ രക്ഷയ്ക്കായി ഓടുന്നതാണ് വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.

സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യം ഓടുന്നതും പിന്നാലെ കുഞ്ഞുമായി അമ്മ ഓടി വരുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇവർ ഓടിയടുക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധം നിരീക്ഷിക്കാനായി എത്തിയ പൊലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കുഞ്ഞിന് രക്ഷകരാകുന്നത്.

യൂണിഫോം ധരിച്ച ഒരു പൊലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓടിവന്ന് കുഞ്ഞിന് കൈകളിൽ വാങ്ങുന്നത് കാണാം. കുഞ്ഞിനു പിണഞ്ഞ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉടനെ വിരലുകൾ കുട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് ഇട്ട് ഛർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് ഒരു പൊലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചത്.

കുഞ്ഞ് ഒരു നാണയം വിഴുങ്ങിയിരുന്നെന്നും അത് ശ്വാസനാളത്തിൽ തടഞ്ഞതാണ് ശ്വാസം നിലയ്ക്കാൻ കാരണമെന്നുമാണ് ഇവർ അറിയിച്ചത്. കുട്ടിയെ കൈയിലെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്റെ വിരൽ കുട്ടിയുടെ വായിലേക്കിട്ട് ശ്വാസനാളത്തിൽ നിന്നു നാണയം മാറ്റുകയായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. പാംഡേലിലെ ഷെരിഫ് ഡിപ്പാർട്‌മെന്റ് തന്നെയാണ് വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്.

