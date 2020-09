ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ കസ്റ്റഡിയിലില്ല; ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്ത്യയ്ക്ക്: ചൈന

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ സൈനികര്‍ കസ്റ്റഡിയിലില്ലെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ്. ചൈന വ്യാഴാഴ്ച 10 ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ മോചിപ്പിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈന ആരെയും തടങ്കലിൽ വച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ചൈനയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ഉണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ അധികൃതരും നിരസിച്ചു.

‘ചൈന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും പിടിച്ചുവച്ചിട്ടില്ല. ശരിയും തെറ്റുമെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണ്. എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്താണ്. ഒരു സുദീർഘമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചൈനയുമായി ഒത്തുപോകാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്’– ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഴാഒ ലിജിയാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപം വിന്യസിച്ചു. അതിനിടെ, വ്യോമസേനാ മേധാവി ആർ.കെ.എസ്. ബധുരിയ രണ്ടുദിവസത്തെ അടിയന്തര സന്ദർശനത്തിനായി ലഡാക്കിലെത്തിയിരുന്നു. ലേ, ശ്രീനഗർ വ്യോമ താവളങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും. കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ വ്യോമതാവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവ നടപ്പാക്കുക.

20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ചൈനയ്ക്കെതിരായി സൈനിക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണു ബധുരിയയുടെ സന്ദർശനം. പെട്ടെന്നൊരു സൈനിക നടപടി ആവശ്യമായാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനാണു വ്യോമസേനാ മേധാവി കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലേക്കു സന്ദർശനം നടത്തിയതെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രകോപനം തുടരുന്നതിനിടെ അതിർത്തിയിൽ ചൈന 10,000 ത്തിലധികം സൈനികരെയാണു വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

