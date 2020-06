ബ്രിട്ടനിൽ 135 മരണം കൂടി, 13 ദിവസമായ ശിശുവും; 100 ബില്യൻ പൗണ്ട് പാക്കേജ്

ലണ്ടൻ ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ ബ്രിട്ടനിൽ മരിച്ചത് 135 പേർ. ഇതോടെ ആകെ മരണം 42,288 ആയി. 1218 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 13 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ നവജാത ശിശുവും ഇന്നലെ മരിച്ചു. ഷെഫീൽഡിലെ ചിൽഡ്രൻസ് ആശുപത്രിയിലാണ് മറ്റ് കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലാതിരുന്ന കുഞ്ഞ് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത്.

കോവിഡ് അതിവേഗം പടരുന്ന റഷ്യയിൽ അഞ്ഞൂറോളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിനോടകം മരിച്ചത്. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരുമാണ് ഇതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും. സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടമരണത്തിന് വഴിവയ്ക്കുന്നത്. 7,660 പേരാണ് റഷ്യയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത്. ഇതിൽ 16ൽ ഒന്നും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരാണ്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇല്ലാത്തവിധമാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ റഷ്യയിൽ മരിക്കുന്നത്.



കോവിഡിൽ തകർന്നടിയുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് 100 ബില്യൻ പൗണ്ടിന്റെ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ പലിശനിരക്ക് നിലവിലെ 0.1 ശതമാനത്തിൽതന്നെ നിലനിർത്തുമെന്നും ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ബെയ്‌ലി അറിയിച്ചു. രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കാണിത്.



സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഈ മാസം 29 മുതൽ കൂടുതൽ കടകൾ തുറക്കാൻ അനുമതിയായി. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കും. കോവിഡ് തകർത്തുകളഞ്ഞ സ്പെയിനിലെ ടൂറിസം വ്യവസായത്തെ തിരികെകൊണ്ടുവരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് 4.25 ബില്യൻ യൂറോയുടെ ഉത്തേജക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്പാനിഷ് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ 12 ശതമാനവും ടൂറിസം വ്യവസായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്.



ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്നലെ രാവിലെ ലണ്ടനിലെത്തി. ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ ക്വാറന്റീൻ നിബന്ധനകളില്ലാത്ത പ്രത്യേക ട്രാവൽ കോറിഡോറും എയർ ബ്രിഡ്ജും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണുമായി മക്രോ ചർച്ച നടത്തി.



അതിനിടെ, രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് പോരാട്ടവീര്യമുണർത്തുന്ന പാട്ടുകളിലൂടെ ബ്രിട്ടിഷ് ജനതയുടെ മനസിൽ ഒരുമയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്ദേശമെത്തിച്ച ഡെയിം വേറ ലിൻ അന്തരിച്ചു. 103 വയസായിരുന്നു. യൂദ്ധവീരന്മാരുടെ ഇഷ്ടഗായികയായിരുന്ന ലിന്നിന്റെ പ്രശസ്തമായ ‘വീ വിൽ മീറ്റ് എഗെയ്ൻ’ എന്ന ഗാനശകലം ഉദ്ധരിച്ചാണു കോവിഡ് വ്യാപകമായ ഏപ്രിലിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ബ്രിട്ടിഷ് ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്.



