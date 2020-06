മധ്യപ്രദേശിൽ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചെത്തി വോട്ട് ചെയ്ത് കോവിഡ് രോഗിയായ എംഎൽഎ

ഭോപ്പാൽ∙ മധ്യപ്രദേശില്‍ കോവിഡ് രോഗിയായ എംഎല്‍എ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്തു. കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ കുനാല്‍ ചൗധരി പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മന്ദിരം അണുവിമുക്തമാക്കി. നെഞ്ചു വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എ കേസരി സിങ് സോളങ്കിയും ആംബുലന്‍സിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 19 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 5 മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണും. ഗുജറാത്തിന് പുറമെ എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ മല്‍സരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലും ബിജെപി നേതാവ് ജോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മല്‍സരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലും ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്.

English Summary: Congress MLA Who Has Coronavirus Votes In PPE Suit For Rajya Sabha Polls