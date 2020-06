അതിർത്തി സംഘർഷം: അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നിർത്തിവച്ചു

അയോധ്യ∙ ഇന്ത്യ - ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതി രാംമന്ദിർ ട്രസ്റ്റ് നിർത്തിവച്ചു. ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ് സൈനികർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യുവരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. സൈനികരുടെ മരണത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച ട്രസ്റ്റ്, പുതിയ തീയതി ഉടൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.



ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമാണം ആരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം രാജ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് അംഗം അനിൽ മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതി ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും പ്രതിരോധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനമാണെന്നും ട്രസ്റ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

അതേസമയം, വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ അയോധ്യയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രവർത്തകർ ചൈനീസ് പതാക കത്തിച്ചപ്പോൾ, വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ (വിഎച്ച്പി) പ്രവർത്തകർ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ പ്രതിമ കത്തിക്കുകയും ചൈനീസ് നിർമിത ഉൽപന്നങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Indo-China border standoff: Plan to start construction of Ram Temple in Ayodhya suspended