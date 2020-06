ഇന്ത്യയുടെ ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും നഷ്ടമായിട്ടില്ല; ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ മറുപടി നൽകും: മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യം മുഴുവൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പമാണ്. ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യവും കർശനവുമായ മറുപടി നൽകും. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യം എന്തിനും സുസജ്ജമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ചൈന ഇന്ത്യയുടെ അതിര്‍ത്തി കടന്നിട്ടില്ല. സൈനിക പോസ്റ്റുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയ്ക്ക് 20 സൈനികരെ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കു മേൽ കണ്ണു വച്ചവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോയത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സേനകൾ സ്വീകരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരിഞ്ചു ഭൂമിയിൽ കണ്ണുവയ്ക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര ശക്തരാണ് നാം.’– മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമാധാനവും സൗഹൃദവും ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് പരമപ്രധാനം. രാജ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ എന്തു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനും സൈന്യത്തിന് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ സുരക്ഷാ സേന പൂർണ സജ്ജരാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary : "Nobody Entered Our Borders, Our Posts Have Not Been Occupied": PM Modi