തിരുവനന്തപുരം∙ ഞായറാഴ്ച സമ്പൂർണ ലോക്‌ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കെമാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത്.

English Summary : Due to entrance exams no lockdown restrictions for Sunday