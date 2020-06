കൊച്ചി∙ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറോളം അബോധാവസ്ഥയിലായി മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട തന്നെ കള്ളിയാക്കിയ മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണിയുമായി നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ്. മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്, ആർഎംഒ എന്നിവർ തന്നെ കള്ളിയാക്കി വ്യാജപ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് തിരുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. തനിക്ക് മാനസിക രോഗികൾക്കു നൽകുന്ന മരുന്നാണ് നൽകുന്നത്. കള്ളിയാക്കിയതിന്റെ മാനസിക പ്രയാസത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ മരുന്ന് നൽകുന്നത് തുടർന്നാൽ താൻ മാനസിക രോഗിയായി മാറും. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ തന്നോടൊപ്പം രണ്ടു പേരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

17 വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് താഹിറ ഷെയ്ക് അക്തർ ഹുസൈൻ ബുധനഴ്ച വൈകിട്ട് 3.10 നാണ് ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയതും കുടുങ്ങിയതും. ഒരു മണിക്കൂർ അലാറം അമർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടും ആരും രക്ഷിക്കാനെത്തിയില്ല. പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലായെന്നും ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞാണ് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററെ കൊണ്ടു വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

അതേസമയം 15 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമേ ഇവർ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയുള്ളൂവെന്നും അതിനു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ തെളിവുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ് പിആർഡി പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇത് ശരിയല്ലെന്നും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ തിരിമറി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് താഹിറ പറയുന്നത്.

‘15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് പറയുന്നത്. 3.10 നാണ് ലിറ്റിൽ കുടുങ്ങിയത്. അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിലുള്ളവർ കയറുന്നത് നാലു മണിക്കാണ്. അവർ ഡ്യൂട്ടിക്കു കയറിയ ശേഷം ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് താൻ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായത്. ഈ സമയം ലിഫ്റ്റ് അറ്റൻഡർ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അയാളെ വരുത്തി അഞ്ചാം നിലയിൽ കയറി ലിഫ്റ്റ് നന്നാക്കി പിപിഇ കിറ്റ് ധരിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് തന്നെ വലിച്ചു പുറത്തിട്ടത്. അഞ്ച് മാസമായി പിപിടി കിറ്റിടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ വേണം ഇത് ധരിക്കാൻ. പിന്നെ പുതിയൊരാൾക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റുകൊണ്ട് കിറ്റ് ധരിച്ച് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ 15 മിനിറ്റ് മതിയാകില്ല. അവിടുന്ന് എടുത്ത് തോളത്തിട്ട് താഴെ എത്തിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എത്തിച്ച് ആംബുലൻസ് വന്നാണ് കാഷ്വാലിറ്റിയിലെത്തിക്കുന്നത്. കാഷ്വാലിറ്റിയിലെത്തി ഡോക്ടർമാർ മരുന്നു നൽകി ആറരയോടെയാണ് തനിക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയത്.

എത്ര സമയം എടുത്താണ് പുറത്തെത്തിച്ചതെന്ന് കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞ് അറിയാം. ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും സത്യം അറിയാം. ഗണേഷ് മോഹനും മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അറിയാം. മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ വീഴ്ച മറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പട്ടികളെപ്പോലെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം തലയിൽ അടിച്ചേൽപിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടിന് തന്നെ 17 വർഷമായി അറിയുന്നതാണ്. തന്നെ കള്ളിയാക്കി ആശുപത്രിയുടെ തെറ്റ് മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അവർ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പീറ്റർ സാറിന്റെയും ആർഎംഒയുടെയും പേരെഴുതി വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് അവരോടു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ മീറ്റിങ് കൂടി മുഴുവൻ സമയ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററെ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. തന്നെ കള്ളിയാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയാമെന്നു വച്ചത്. രാത്രി മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ അടുത്തുള്ള മുറിയിലാണ്. രണ്ടുപേരെ തന്നോടൊപ്പം നിയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വ്യാജ വാർത്ത കൊടുത്തവർ സത്യം പറയണമെന്നു മാത്രമാണ് തന്റെ ആവശ്യം. ഇതുവരെയും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല, മരുന്നു നൽകുന്നതിനാൽ അതിന്റെ സെഡേഷൻ കൊണ്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വീണ്ടെടുത്താൽ പരാതി നൽകുമെന്നും താഹിറ പറഞ്ഞു.

പരാതി ലഭിച്ചാൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. പല നിലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചു വേണം ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ജോലി ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മുഴുവൻ സമയ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററെ ഇവിടെ നിയമിക്കാറില്ലെന്നും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററെ എത്തിക്കുന്നതാണ് പതിവെന്നും മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Nurse who trapped in Kochi medical college lift threats to commit suicide