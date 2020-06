തിരൂർ∙ തിരുനാവായ കൊടയ്ക്കലിൽ അമ്മയെയും ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പാടത്തെപീടിയേക്കൽ ഷഫീഖിന്റെ ഭാര്യ ആബിദ (33), മകൾ ഷഫ്ന ഫാത്തിമ (ഒന്നര) എന്നിവരെയാണ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.



ഇന്നലെ രാത്രി 12ന് ശേഷമാണ് ഇവരെ കാണാതായത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വീടിനടുത്തുള്ള കിണറിൽ ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചു. തിരൂരിൽനിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേന എത്തിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെത്തിച്ചത്.

English Summary: Woman, Baby Found dead in Well in Malappuram