കെഎസ്ഇബിയിൽ 7 തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം∙ വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ഏഴു തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനം നിർത്തി വയ്ക്കാൻ കരട് സ്പെഷൽ റൂളിൽ നിർദേശം. ചില തസ്തികകളിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ കൊണ്ടു വരാൻ ചെയർമാന് അധികാരമുണ്ടാകും. കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ഡപ്യുട്ടേഷൻ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ, മീറ്റർ റീഡർ, ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്, സ്വീപ്പർ,കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഫെയർകോപ്പി അസിസ്റ്റന്റ, ഡ്രൈവർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനം ആണ് നിർത്തുന്നത്.

അതേസമയം, തോട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനു ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു നയപരമായ പ്രശ്നമാണ്. എൽഡിഎഫ് കൂടി ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു നടപ്പായാൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും. കാർഷികോൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ‘സുഭിക്ഷകേരളം’ പദ്ധതിയിൽ തോട്ടം മേഖലക്ക് വലിയ പങ്ക്് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണു സർക്കാർ കരുതുന്നത്.

English Summary: Direction to Suspend Appointments of Seven Posts in KSEB