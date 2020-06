കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ പ്ലഗ് ഊരി മാറ്റി കൂളര്‍ ഘടിപ്പിച്ചു; 40കാരന്‍ മരിച്ചു

കോട്ട∙ വെന്റിലേറ്ററിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്ലഗ് ഊരി കൂളർ ഘടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 40കാരൻ മരിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റി കൂളർ ഘടിപ്പിച്ചത്. യുവാവ്‌ കോവിഡ് സംശയിച്ച് 13 മുതൽ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ മഹാറാവു ഭീം സിങ് (എംബിഎസ്) ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണെന്നു വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ മൂന്നംഗ സമിതി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇയാളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച അതേ ഐസിയുവിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇയാളെ ജൂൺ 15ന് മറ്റൊരു ഐസലേഷൻ വാർഡിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ഈ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതേദിവസം തന്നെ എയർ കൂളർ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.

കൂളർ ഘടിപ്പിക്കാൻ പ്ലഗ് ഒന്നും ഒഴിവില്ലാത്തതിനാൽ അവർ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ വയർ ഊരുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വെന്റിലേറ്റർ ഓഫായിപ്പോയി. ഉടൻതന്നെ ഡോക്ടർമാരെയും മറ്റും വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. കൂളർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ അനുമതി തേടിയില്ലെന്നാണ് വിവരം.

ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും മൊഴി അന്വേഷണ സമിതി രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ കുടുംബം അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ പരാതിപ്പെട്ടു.

English Summary: Kota Man Dies After Family Members Unplug Ventilator To Plug In Cooler