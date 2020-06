കോവിഡ്: വയോജനങ്ങൾക്കു കരുതലുമായി കുടുംബശ്രീ; നാലിന ‘ഗ്രാന്റ് കെയർ’ പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് രോഗത്തിൽ അതീവശ്രദ്ധ വേണ്ട വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താൻ കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റേയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റേയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ‘ഗ്രാന്‍റ് കെയര്‍’ പദ്ധതിയുമായി കുടുംബശ്രീ. രോഗവ്യാപന സാധ്യത തടയുന്നതിനായി വയോജനങ്ങള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ കഴിയണമെന്ന അവബോധം പൊതുജനങ്ങളില്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാനമാണിത്.



പ്രവാസികള്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, അമ്മമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ വഴിയും തിരഞ്ഞെടുത്ത റിസോഴ്സ് പ‌ഴ്‌സന്മാര്‍ വഴിയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കുടുംബശ്രീ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കോള്‍ സെന്‍ററുകള്‍ വഴി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച വളന്‍റിയര്‍മാര്‍ മുഖേന വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക പിന്തുണ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാന്റ് കെയർ പദ്ധതിക്കായി ഫെയ്സ്‌ബുക്കിൽ നടത്തിയ ക്യാംപെയ്നിൽ സ്കെച്ച് മീഡിയ തയ്യാറാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ലോഗോയുടെ പ്രകാശനം മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്‌തീൻ കുടുംബശ്രീ ‌എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എസ്. ഹരികിഷോറിനു നൽകി നിർവഹിക്കുന്നു.

പ്രധാനമായും നാല് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഗ്രാന്റ് കെയർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. അയല്‍ക്കൂട്ട പ്രസിഡന്‍റ് എല്ലാ അംഗങ്ങളേയും ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് വെര്‍ച്വല്‍ അയല്‍ക്കൂട്ട യോഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് വീടിനുള്ളില്‍ കരുതല്‍ നല്‍കണമെന്നുള്ള സന്ദേശം അയല്‍ക്കൂട്ട അംഗങ്ങള്‍ വഴി വയോജനങ്ങള്‍ ഉള്ള വീടുകളില്‍ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിലവില്‍ 14,321 വെര്‍ച്വല്‍ അയല്‍ക്കൂട്ട യോഗങ്ങളും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോള്‍ പാലിച്ചു നടത്തിയ 1,16,180 അയല്‍ക്കൂട്ട യോഗങ്ങളിലും പ്രത്യേക കുറിപ്പുകള്‍ നല്‍കി ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഓരോ അയല്‍ക്കൂട്ട അംഗവും യോഗത്തില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയുടെ വിഷയങ്ങള്‍ കുടുംബത്തില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കും. ഇപ്രകാരം 9,71,440 കുടുംബങ്ങളില്‍ ഇതിനകം ചര്‍ച്ചകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ശേഷം ഓരോ കുടുംബാംഗവും അവര്‍ക്ക് പരിചയമുള്ള അയല്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ അംഗമല്ലാത്തവരുമായി ഫോണില്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരത്തില്‍ 8,41,452 ആളുകളില്‍ ഈ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവര്‍ത്തനം വരും ആഴ്ചകളിലും തുടരും ഫോണ്‍വഴിയും ഗൃഹ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയും റിസോഴ്സ്പേഴ്സണ്‍മാരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രത്യേക കാള്‍ സെന്‍ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഹോട് സ്പോട്ടുകളില്‍ കഴിയുന്ന മുഴുവന്‍ വയോജനങ്ങളേയും നേരിട്ട് വിളിച്ച് മാനസിക പിന്തുണ ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

ജനറല്‍ ഐഇസി ക്യാംപെയ്‌ൻ - കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പദ്ധതിയിലെ രണ്ടാം ഭാഗം. വയോജനങ്ങള്‍ പരമാവധി പുറത്തു നിന്നുള്ള സമ്പര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വീടിനുള്ളില്‍ കരുതലോടെ കഴിയണമെന്നും കോവിഡ് -19 പ്രോട്ടോകോള്‍ പാലിക്കണമെന്നുമുള്ള സന്ദേശം പൊതുജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി വിഡിയോ, ഓഡിയോ, പോസ്റ്റര്‍ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രീകൃതമായി തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തിലൂടെ വിഷ്വല്‍, പ്രിന്‍റ്, സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളിലൂടെ ക്യാംപെയ്‌ൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

പ്രവാസികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രത്യേക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ. പ്രവാസികളും അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ളവരും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പേള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന കൃത്യമായ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാനും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് വയോജനങ്ങള്‍ ഈ കാലയളവില്‍ വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ കഴിയേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സന്ദേശങ്ങള്‍ എത്തിക്കുകയും അവബോധം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തികളുടെ ആഗമന കേന്ദ്രത്തില്‍ തന്നെ ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന പാംപ്ലെറ്റ്, മാസ്ക് സാനിറ്റൈസര്‍, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ കിറ്റ് രൂപത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ സന്ദേശം പരമാവധി ജനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകള്‍ വഴി 17,141 കിറ്റുകള്‍ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ പ്രവര്‍ത്തനം തുടരും.

വള്‍ണറബിള്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ നാലാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍, തീരദേശ മേഖലയില്‍ ഉള്ളവര്‍, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവര്‍, മറ്റ് വിഷമതകള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാര്‍ശ്വ വത്കരിക്കപ്പെട്ടവരിലേക്കും വയോജനങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധയും കരുതലും ആവശ്യമാണെന്നുള്ള സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക ക്യാംപെയ്‌നാണിത്.

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കായി ഈ സന്ദേശങ്ങള്‍ അവരുടെ വാമൊഴിയിലേക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. 37 വിഭാഗക്കാരായി അധിവസിക്കുന്ന പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാരില്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ ഇപ്പോഴും തനതുഭാഷ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാല്‍ വയോജനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ ഭാഷ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ തനതു വാമോഴിയിലേക്ക് മാറ്റി വിഡിയോ ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളാക്കി ഇവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

പണിയ, കാട്ടുനായ്ക്ക, കരിമ്പാല, കുറിച്യ, മാവില, മലവേട്ടുവ, മറാത്തി, തുളു, കന്നഡ, മുതുവ, മന്നാന്‍, ചോലനായ്ക്ക, മലമ്പണ്ടാര, മലവേടര്‍, ഹില്‍പുലയ, തമിഴ്, കാടര്‍, കാണി, ഇരുള, കുറുമ്പ എന്നീ 20 തനതു ഭാഷകളിലാണ് ഇതുവരെ സന്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയത്. കൂടാതെ ആനിമേറ്റര്‍മാരുടേയും കോസ്റ്റല്‍ വളണ്ടിയര്‍മാരുടേയും സഹകരണത്തോടെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഗൃഹ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയും വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയും വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കരുതലും പരിരക്ഷയും വേണമെന്നുള്ള സന്ദേശം ഈ ക്യാംപെയ്‌ൻ വഴി എത്തിക്കുന്നു.

