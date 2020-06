കശ്മീരിൽ പാക്ക് ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ട് സൈന്യം; ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്വയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരവിമാനം അതിർത്തി രക്ഷാസേന (ബിഎസ്എഫ്) വെടിവച്ചിട്ടു. പുലർച്ചെ 5.10 ഓടെയാണ് സംഭവം. ഡ്രോണിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Jammu & Kashmir: Weapons recovered from the Pakistani drone shot down by Border Security Force (BSF) personnel in Kathua today. https://t.co/GP0wTMvGCU pic.twitter.com/R1Hl0Ah4Kp — ANI (@ANI) June 20, 2020

രാവിലെ പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അസ്വാഭാവികമായി ഡ്രോൺ സേനയുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഒൻപതു റൗണ്ടുകൾ വെടിവച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ മേഖലയിൽ 250 മീറ്റർ കടന്നുകയറിയ ഡ്രോണ്‍ താഴെയിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അതേസമയം, ഹിരാനഗർ സെക്ടറിലെ ബാബിയ പോസ്റ്റിനു നേരെ പാക്കിസ്ഥാനി റോഞ്ചേഴ്സ് വെടിവയ്പ്പു നടത്തി. രാവിലെ 8.50 ഓടെയാണു സംഭവം.

English Summary: Pakistani drone was shot down by the Border Security Force along the International Border in Kathua district