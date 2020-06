‘ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു’: സർവകക്ഷി യോഗത്തിലെ മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ പ്രസ്താവന ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം. വെള്ളിയാഴ്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരാമർശം.

യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖ ലംഘിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂണ്‌‍ 15ന് ഗൽവാനിൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ചൈന ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഇത് തടഞ്ഞു. സൈന്യം കനത്ത തിരിച്ചടി നല്‍കി. ഭൂപടത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെതാണെന്നും വിശദീകരണക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

തിരിച്ചടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് അത്തരത്തിൽ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടതെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഏകപക്ഷീയ നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ 20 സൈനികരുടെ ജീവൻ കവരാൻ കാരണമായ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ അരങ്ങേറിയ സംഘർത്തെ കുറിച്ച് സർക്കാർ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ ചൈന കയ്യേറിയിട്ടില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വെള്ളിയാഴ്ച നേതാക്കൾ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ചൈന കയ്യേറിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ 20 സൈനികര്‍ വീരമൃത്യൂ വരിച്ചത് എന്തിനെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. ചൈനയുടെ അതിക്രമത്തിന് മുന്നില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശം നരേന്ദ്ര മോദി അടിയറവച്ചെന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞത്.

രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കളിക്കുന്നതെന്നാണ് അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചത്. ദേശീയ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ രാഹുല്‍ തയാറാകണമെന്നും അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗല്‍വാനിലെ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ സൈനികന്റെ പിതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രസ്താവന പങ്കുവച്ചായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ വിമര്‍ശനം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കരസേന മേധാവിയുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും പ്രസ്താവനകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശത്ത് കടന്നുകയറി എല്‍എസിയുടെ തല്‍സ്ഥിതി ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റാന്‍ ചൈന ശ്രമിച്ചുവെന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും കരസേനയുടെയും പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പി. ചിദംബരത്തിന്റെ വിമര്‍ശനം.



അതിര്‍ത്തിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഗത്ത് ചൈന നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പറയുന്നത് അതിര്‍ത്തിക്ക് അപ്പുറത്താണ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളിലെ വൈരുദ്ധ്യവും ഇപ്പോള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ചൈനയുടെ വാദങ്ങള്‍ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ചില ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളും നയതന്ത്ര വിദഗ്ദരും രംഗത്തെത്തി.



English Summary : "Controversy Being Created": PM's Office On His Remarks At All-Party Meet