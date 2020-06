ട്രംപിന്റെ അനിഷ്ടം: ജഡ്ജിയെ നീക്കിയെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; രാജിവച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബർമാൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ താൻ രാജിവച്ചിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി യുഎസിലെ ഉയർന്ന ഫെഡറൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരിലൊരാളായ ജിയോഫ്രി ബർമാൻ. മാൻഹട്ടനിലെ യുഎസ് അറ്റോർണിയായ ബർമാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‍ഡ് ട്രംപിന്റെ അനുയായികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ അപ്രീതിക്കു പാത്രമായ ബർമാനെ ഏറ്റവും ശക്തനായ യുഎസ് അറ്റോർണിയെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജിയോഫ്രി ബർമാൻ സ്ഥാനം വിട്ടൊഴിയുകയാണെന്നാണ് യുഎസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അറിയിച്ചത്. യുഎസ് അറ്റോർണി ജനറൽ വില്യം ബ്രാറിന്റെ പേരിലാണ് വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

പുറത്തുപോകണമെന്ന ബ്രാറിന്റെ നിർദേശം ബർമാൻ തള്ളിയെന്നാണ് വിവരം. ബ്രാറിന്റെ പേരിലുള്ള അസാധാരണമായ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തുവന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽത്തന്നെ ബർമാൻ തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അറിയുന്നതെന്നായിരുന്നു ബർമാന്റെ പ്രതികരണം.

‘ഞാനിതുവരെ രാജിവച്ചിട്ടില്ല, രാജിവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാണ്. പുതിയ ആളെ സെനറ്റ് ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിയമിക്കുമ്പോൾ താൻ പടിയിറങ്ങാം. അതുവരെ എന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകും.’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

അതിനിടെ, ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡ നടപ്പാക്കാൻ ബ്രാർ തയാറായതിലുള്ള അമർഷം ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ജഡ്ജി സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റി സിവിൽ ഡിവിഷന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരുത്താമെന്ന നിർദേശം ബർമാന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നാലിത് ബർമാൻ നിഷേധിച്ചു. ബർമാനോട് രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന വിവരവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച നേരിൽ കണ്ടാണ് ബ്രാർ ബർമാനോട് രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതന്നാണ് വിവരം.

2018 മുതൽ മാൻഹട്ടനുവേണ്ടിയുള്ള യുഎസ് അറ്റോർണിയായ ബർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ മുൻ അറ്റോർണിയായ മൈക്കൽ കോഹെനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തനായ (നിലവിലെ അറ്റോർണി) റൂഡി ഗയുലിയാനിക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്, ന്യൂയോർക്ക് മുൻ മേയറിന്റെ അസോസിയേറ്റുകളായ ലെവ് പർനാസ്, ഇഗോർ ഫ്രൂമാൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കുറ്റംചുമത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജിയോഫ്രി ബർമാൻ

ബർമാനെ മാറ്റി ട്രംപ് നിർദേശിച്ച ജേ ക്ലേറ്റണനെ നിയമിക്കുമെന്ന വാർത്തയും വന്നിരുന്നു. നിലവിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മിഷന്‍ ചെയർമാനായ ക്ലേറ്റൺ ഒരിക്കൽപ്പോലും പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല.

English Summary: Powerful US attorney who investigated Trump associates refuses to step down after Barr tries to push him out