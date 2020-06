മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിന്തുണ; പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ലീഗ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപെടുത്താമെന്നു സർക്കാരും സിപിഎമ്മും കരുതേണ്ടെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ ഔദ്യോഗിക പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരമാണ്.

ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ധാർമിക അവകാശത്തെക്കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വയം ആലോചിക്കണം. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതു കൂടുതൽ വിവാദമാക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല– ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ മുല്ലപ്പള്ളിയെ തള്ളി ലീഗ് രംഗത്തുവന്നു. മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തിപരമായ പരാമര്‍ശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ മജീദ് പറഞ്ഞു. ഇതിന്‍റെ പേരില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തെയാകെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമര്‍ശിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മജീദ് പറഞ്ഞു.



അതേസമയം, കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണം തുടരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന് സംഭവിച്ച രാഷ്ട്രീയ ജീര്‍ണതയുടെ കണ്ണാടിയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ച് കേമത്തം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനിറങ്ങിയ ആള്‍ സ്വയം അപമാനിതനായി കോണ്‍ഗ്രസിന് പോലും ബാധ്യതയായി.

തനിക്ക് കുശുമ്പും അസൂയയുമൊക്കെ ക്ഷോഭമായി പുറത്തുവരുന്നെന്ന് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചര്‍മ്മശേഷിയെ നമിക്കണം. ഇത്തരം വാര്‍ത്താസമ്മേളനങ്ങള്‍ ദിവസവും നടത്തുന്നത് മാനസികപിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും തോമസ് ഐസക് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പരിഹസിച്ചു.



