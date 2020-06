ഇനിയൊരു അയനാന്ത സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് 2031 ജൂൺ 21 വരെ കാക്കണം

ഇന്ന് 10.04 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.22 വരെ അരങ്ങേറുന്ന വലയ സൂര്യഗ്രഹണം പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂലം അപൂർവവും ഏറെ ശ്രദ്ധേയവുമാണ്. ജൂൺ 21 ഉത്തര അയനാന്ത ദിനമാണ്. അതായത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യൻ ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും വടക്കുഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ദിവസം. അയനാന്ത ദിനത്തിലുള്ള ഇതുപോലൊരു സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ഇനി 2031 ജൂൺ 21 വരെ കാത്തിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ജൂൺ 21 നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ്. രാജ്യാന്തര യോഗാ ദിനവും അന്നേ ദിവസം തന്നെ.

വലയ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പൂർണത ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമല്ല. എന്നാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതാനും സെക്കൻഡ് സമയം ഈ ഗ്രഹണം അതിന്റെ പൂർണതയിൽ ദൃശ്യമാണ്. ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ എന്നീ വൻകരകളിലായി പതിനാലോളം രാജ്യങ്ങളിൽ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാണ്. ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പൂർണതയുടെ പരമാവധി ദൈർഘ്യം ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ്.

കേരളത്തിൽ ഗ്രഹണം ശരാശരി 33 % ആയിരിക്കും. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ താരതമ്യേന കൂടുതൽ സമയവും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയവും ആയിരിക്കും ഗ്രഹണം. കൊറോണ കാലമായതിനാൽ ഗ്രഹണ നിരീക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കിയും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും മാസ്ക് ധരിച്ചും വേണം നിരീക്ഷണം നടത്താൻ. യാതൊരു കാരണവശാലും വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് സൂര്യനെ നോക്കരുത്. പുക പിടിപ്പിച്ച ചില്ല്, എക്സ്റേ ഷീറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നോക്കുന്നതും അപകടമാണ്.

കണ്ണടയിലായാലും ടെലിസ്കോപ്, ബൈനോക്കുലർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ ആയാലും അംഗീകൃത സൗര ഫിൽട്ടൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രോജക്ഷൻ രീതി ആണ്. ചെറിയൊരു തുളയിട്ട് ഒരു കറുത്ത കടലാസ് ചെറിയ കണ്ണാടിയിൽ ഒട്ടിച്ച് തുളയുള്ള ഭാഗത്ത് പതിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം അൽപം അകലെ ഒരിരുണ്ട ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിച്ചാൽ ഈ ഗ്രഹണ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി കാണാം. സൂര്യഗ്രഹണം എന്നത് നാം ഭൂമിയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ സൂര്യബിംബത്തെ മറയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. ചന്ദ്ര സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ഗ്രഹണം ഭാഗികമോ വലയമോ പൂർണമോ സങ്കരമോ ആവാം.

NB: നമുക്ക് ഗ്രഹണമധ്യം ഏതാണ്ട് 11.20നോട് അടുപ്പിച്ചാണ്.

(അമച്വർ വാനനിരീക്ഷകനും അസ്ട്രോ കോളമിസ്റ്റുമാണ് ലേഖകൻ)



