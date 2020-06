എൽഎസിയിലെ ഇടപെടൽരീതി മാറ്റി ഇന്ത്യ; കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ചൈന

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനാ അതിർത്തിയിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ (എൽഎസി) ഇടപെടൽരീതിയിൽ മാറ്റംവരുത്തി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. ‘അസാധാരണമായ’ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തോക്കുകളുടെ ഉപയോഗം അനുവദിക്കുന്നതിന് ഫീൽഡ് കമാൻഡർമാരെ അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാറ്റം. പ്രകോപനം ഉണ്ടായാൽ തിരിച്ചടി നൽകുന്നതിനും കരസേനയ്ക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇത്.

1996ലും 2005ലും ഒപ്പുവച്ച കരാറുകൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള എൽഎസിയിലെ ഇടപെടൽ രീതി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം വെടിയുതിർക്കുകയോ എൽ‌എസിയുടെ ഇരുവശത്തുനിന്നും രണ്ടു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളോ തോക്കുകളോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു കരാർ. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യുവരിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച, സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയായും മൂന്നു സേനകളുടേയും തലവന്മാരുമായും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് നടത്തിയ ചർച്ചയില്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു തുടർ പ്രകോപനങ്ങളുണ്ടായാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ തയാറാകാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ചൈന രംഗത്തുവന്നു. ഇതു കരാറിന്റെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ്, അത്തരം നടപടികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പക്ഷം കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ മുഖപത്രമായ ഗ്ലോബൽ ടൈംസിന്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ഹു ഷിജിൻ പറഞ്ഞു.

