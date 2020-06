ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതിചെയ്ത് നേപ്പാൾ; പുതിയ നീക്കം

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തി തർക്കം രൂക്ഷമാക്കി ഭൂപടം പരിഷ്ക്കരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതിചെയ്ത് നേപ്പാൾ. നേപ്പാളി പൗരന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കാൻ ഇനി കുറഞ്ഞത് ഏഴുവർഷം കാത്തിരിക്കണം.

നേപ്പാൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി റാം ബഹദൂർ ഥാപ്പ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് ഏഴ് വർഷത്തിനു ശേഷമേ പൗരത്വം നൽകൂവെന്ന ഇന്ത്യയിലെ നിയമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നേപ്പാൾ ഭേദഗതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ നേപ്പാളുകാർക്ക് ബാധകമല്ല.

English Summary: Indian women marrying Nepalese citizens will now get citizenship after 7 years of marriage