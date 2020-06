ഭാര്യ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുവെന്ന് അയൽക്കാരോട് ഭർത്താവ്: പിന്നാലെ ആറ്റിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി

പത്തനംതിട്ട∙ ഭാര്യ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വിവരം അയൽക്കാരെ അറിയച്ച ശേഷം ഭർത്താവ് ആറ്റിൽച്ചാടി ജീവനൊടുക്കി. അട്ടച്ചാക്കൽ മണിയൻപാറ കോളനി മുട്ടത്ത് വടക്കേതിൽ ഗണനാഥൻ (67), ഭാര്യ രമണി (55) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കഴുത്തിൽ മുറിവേറ്റ നിലയിലാണ് ഗണനാഥൻ അയൽക്കാരുടെ അടുത്തെത്തിയത്. തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള അച്ചൻകോവിലാറ്റിലെ വാലുകടവിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു.

രമണിയുടെ മൃതദേഹം മുറിക്കുള്ളിൽ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. സമീപത്ത് രക്തം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇവരുടെ ശരീരത്ത് മുറിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.ആറ്റിൽ ചാടിയ ഗണനാഥന്റെ മൃതദേഹം കാവുംപുറത്ത് കടവിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ജോത്സ്യനായിരുന്ന ഗണനാഥന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയാണ് രമണി. ഇവർക്ക് മക്കളില്ല. രാവിലെ ചോര ഒലിപ്പിച്ച നിലയിൽ ഗണനാഥൻ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സമീപവാസികൾ കണ്ടു. കാര്യം അന്വേഷിച്ചവരോട് ഭാര്യ മരിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞു.

ഗണനാഥൻ, രമണി

വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയ ശേഷമാണ് ഗണനാഥനെ സമീപവാസികളും അന്വേഷിച്ചത്. 11 മണിയോടെ അച്ചൻകോവിലാറ്റിൽ കാവുംപുറത്ത് കടവിൽ മുങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തി. കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ പാടുണ്ട്. ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഗണനാഥൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, രമണിയെ ഒപ്പം കൂട്ടിയത്.

രമണിയുടെ മരണകാരണം എന്തെന്നു അറിയാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കണമെന്ന് കോന്നി പോലീസ് വിശദീകരിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. കോവിഡ് പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കും. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.‍ജി.സൈമൺ, അടൂർ ഡിവൈഎസ്പി ആർ.ബിനു, ഇൻസ്പെക്ടർ പി.എസ്.രാജേഷ്, ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ, വിരലടയാള വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Man commits suicide after hacking wife to death in pathanamthitta