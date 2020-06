ന്യൂഡൽഹി∙ യോഗ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യാന്തര യോഗാ ദിനത്തിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

യോഗാദിനം ഐക്യത്തിന്റേതെന്നു പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി കോവിഡ് കാലത്ത് വീടിനകത്ത് യോഗ ശീലിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും സൗഖ്യത്തിനും യോഗ ഉപകരിക്കും. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ യോഗയ്ക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Yoga Can Help Boost Immunity Amid Pandemic: PM On Yoga Day