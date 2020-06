‘ഒടിച്ചു കുത്തിയാലും പിടിച്ചുപോരും’: സൂര്യഗ്രഹണവും തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും ഒരുമിച്ച്

പത്തനംതിട്ട ∙ ഈ വർഷത്തെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച തുടക്കം. രാത്രി 11.27നു ആരംഭിക്കുന്ന തിരുമുറിയാ മഴയുടെ ഈ കാലം ജൂലൈ അഞ്ചിനു രാത്രി വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ശരാശരി 14 ദിവസമാണ് ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലാവധി. ഞായറിന്റെ വേളയാണ് ഞാറ്റുവേല. മലയാളികൾക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പഞ്ചാംഗം.

ഞായർ എന്നാൽ സൂര്യൻ. വേള എന്നാൽ സമയം. അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള 27 നാളുകൾക്കിടയിൽ സൂര്യനെ ഏതു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ കാണുന്നത് അതായിരിക്കും ആ ഞാറ്റുവേലയുടെ പേര്. ഒടിച്ചു കുത്തിയാലും പിടിച്ചുപോരും എന്നാണു ഞാറ്റുവേലക്കാലത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്. എന്തും നടാവുന്ന കാലം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി മഴ കിട്ടുന്ന കാലം.

വിദേശികൾ കുരുമുളകു വള്ളി കൊണ്ടുപോയി എന്നു കേട്ട സാമൂതിരി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: വള്ളി കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും; പക്ഷേ നമ്മുടെ ഞാറ്റുവേലയെ അവർക്കു കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലല്ലോ. ഇതാണ് കേരളവും കാലവർഷവും തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് വാനനിരീക്ഷകനായ സുരേന്ദ്രൻ പുന്നശേരി പറയുന്നു. ഓറിയോൺ ഗണത്തിലെ ബെറ്റൽ ഗൂസ് എന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര. ഏതു നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർനോവയാണ് ഇത്. നഗ്നനേത്രം കൊണ്ടു കാണാൻ കഴിയുന്ന വലുപ്പം കൂടിയ നക്ഷത്രം. ഏതാണ്ട് 647 പ്രകാശ വർഷം അകലെ.

