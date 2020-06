ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ നിർദേശം. ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ലഫ്. ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൽ, മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ, ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി പ്രീതി സുതൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.



ഓരോ മരണവും കേന്ദ്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശം നൽകി. കോവിഡിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യാപനം പരിശോധിക്കുന്നതിന് കോവിഡ് രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഐസസേഷനിലാക്കാനും എല്ലാ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളും വീണ്ടും മാപ്പുചെയ്യാനും അമിത് ഷാ രൂപീകരിച്ച ഉന്നതതല സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു. കോൺടാക്റ്റ് ട്രെയിസിങ്ങിനായി ആരോഗ്യ സേതു, ഇതിഹാസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരിട്ട് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ 3630 രോഗികളെ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നലെയതു 3000 ആയി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 59,746 കോവിഡ് കേസുകളും 2,175 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: "Every Death Has To Be Reported": Amit Shah Meeting Sets Delhi Covid Plan