രോഗ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാതെ അധികൃതർ; നായരമ്പലത്ത് 2 വാർഡിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗണ്‍

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം നായരമ്പലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 43കാരന് രോഗം പകർന്ന ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് വാർഡുകൾ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗണിലേക്ക്. നായരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2, 15 വാർഡുകളാണ് പൂർണമായും അടച്ചിട്ട് കണ്ടയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെയും കോവിഡ് 19 സർവലയൻസ് ഓഫിസറുടെയും നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് ഫോർട്ട്കൊച്ചി ഇൻസിഡന്റ് കമാൻഡർ ആൻഡ് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുതൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ വാർഡുകളിലെ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടാവില്ല. വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കും. അവശ്യകാര്യങ്ങൾക്കു മാത്രം വാഹനങ്ങൾ അകത്തേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും പുറത്തു പോകുന്നതിനും അനുവദിക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലൊഴികെ ആളുകളുടെ സഞ്ചാരവും തടയും. അതേസമയം, അവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.

നായരമ്പലം സ്വദേശിയായ 43കാരന് രോഗം പകർന്നത് എവിടെനിന്നെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പനി ബാധിച്ചു നാല് ദിവസം മുൻപാണ് നായരമ്പലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇയാൾ ചികിത്സ തേടിയത്. പിന്നീട് കലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനയിൽ ആണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാൾ നായരമ്പലം വിട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം.

രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുമായി മറ്റൊരാൾ കൂടി നായരമ്പലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ഇയാളുടെ സ്രവ സാംപിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പനി, ശ്വാസം തടസ്സം തുടങ്ങിയ രോഗ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി നായരമ്പലം ഭാഗത്തുനിന്ന് ചികിത്സ തേടിയവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Complete Lockdown in Two Wards of Ernakulam Nayarambalam