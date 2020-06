കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട്; സിപിഎം എംഎൽഎയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ജയ്പൂർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്തതിനു സിപിഎം അംഗത്തിനു സസ്പെൻഷൻ. ബൽവാൻ പൂനിയയെ ആണ് നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു വോട്ടു ചെയ്തതിനു ഒരു വർഷത്തേക്കു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ബിജെപിയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനാർഥി ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായാൽ മാത്രം കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിക്കു വോട്ടു ചെയ്യാനായിരുന്നു പാർട്ടി നിർദേശം.



എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നിട്ടും പൂനിയ വോട്ടു ചെയ്തതിനാണു പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി. പാർട്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ എംഎൽഎ ഗിർധരി ലാൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്നു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് ലഭിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ പൂനിയ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പിനു മുൻപേ ബിജെപി പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണു വോട്ടു ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ബൻവർ ലാൽ മേഘ്‍വാളും വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നില്ല. ബിജെപിയുടെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായി. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ അടക്കം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രണ്ടു പേരും ബിജെപിയുടെ ഒരാളുമാണു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതിനിടെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു എംഎൽഎമാർക്കു കോൺഗ്രസ് പണവും വീടും വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന ആരോപണവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സതീഷ് പൂനിയയാണ് 23 എംഎൽഎമാർ പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

പൂനിയയ്ക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിനു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ സന്യാം ലോഥ സ്പീക്കർ സി.പി.ജോഷിക്കു കത്തു നൽകി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടു സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസും ഒന്നിൽ ബിജെപിയും വിജയിച്ചിരുന്നു. 200 അംഗ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിനു 107 എംഎൽഎമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ ആറുപേർ ബിഎസ്പി വിട്ടു കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നവർ ആണ്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 123 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ കിട്ടിയിരുന്നു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് 74 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു.

English Summary: CPM MLA Balwan Punia who voted for Congress in Rajya Sabha election suspended for a year