‘പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കരുതലോടെ വേണം; ചൈനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവരുത്’

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓരോ വാക്കും കരുതലോടെ വേണമെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്. ശത്രുവിന് സ്വന്തം നിലപാടിനെ സാധൂകരിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുന്നതാവരുത്. മോദി അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരണം. ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളും മികച്ച നയതന്ത്രവുമാണു വേണ്ടത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നത് ഇതിന് പകരമാവില്ലെന്ന് മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. അതിർത്തിയിലെ ഇന്ത്യ – ചൈന സംഘർഷത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും രാജ്യതാൽപര്യം മുന്നിട്ടുനിൽക്കണം. ചൈനയുടെ ഭീഷണിക്കു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങരുത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി വലുതാക്കരുത്. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിനും മറ്റു ജവാന്മാർക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാഹചര്യത്തിനൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മൻമോഹൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ചൈനയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാൻ ഉതകുന്നതാവരുത്. അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴച ചെയ്യരുത്. സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ചൈനീസ് വിഷയം ഒരേ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. പല തരത്തിലുള്ള സംസാരം രാജ്യതാൽപരത്തിനു ചേർന്നതല്ലന്നും മൻമോഹൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ആരും കടന്നുകയറിയിട്ടില്ലെന്ന് ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ– ചൈന സൈനിക സംഘർഷ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. സർവകക്ഷി യോഗത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇതിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസും നയതന്ത്ര, സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ആരും കടന്നുകയറിയിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ അതിർത്തി കടന്ന് ആരും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ ആരും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് മോദിയുടെ പ്രസ്താവന ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നു പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു.

എൽഎസിയിൽ (യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖ) ഇന്ത്യൻ വശത്ത് ചൈനീസ് സാന്നിധ്യമില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സൈന്യത്തിന്റെ ധീരമായ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണെന്നാണു പിഎംഒ വിശദീകരണം. കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സൈനികരുടെ സവിശേഷ സ്വഭാവവും മൂല്യങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചാണ്. എന്നാൽ, ചൈനീസ് നിലപാടിനു മറുപടിയെന്നോണം, കടന്നുകയറ്റമുണ്ടായെന്ന നിലപാട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.

