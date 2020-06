കട്ടിലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു; തലച്ചോറിന് ക്ഷതം, കുഞ്ഞിന്റെ നില ഗുരുതരം: ഉടന്‍ ശസ്ത്രക്രിയ

കൊച്ചി∙ അങ്കമാലിയില്‍ അച്ഛന്‍ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച നവജാത ശിശുവിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികില്‍സയില്‍ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിന് രക്തസ്രാവത്തെത്തുടർന്ന് തലച്ചോറിലുണ്ടായ മർദം നിയന്ത്രിക്കാൻ മരുന്ന് തുടരുകയാണ്. കുട്ടിയുടെ ചികിൽസാചെലവ് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏറ്റെടുത്തു. കുഞ്ഞിനെ ഉടൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും.



പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ ശല്യമായി കണ്ട കണ്ണൂര്‍ ചാത്തനാട്ട് സ്വദേശിയായ ഷൈജു തോമസാണ് വ്യാഴഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ കുഞ്ഞിനെ അതിക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചത്. അമ്പത്തിയെട്ടുദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ തലക്കടിച്ചും കട്ടിലിലേക്ക് എറിഞ്ഞുമാണ് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ സ്ഥിതി മോശമായതോടെയാണ്‌ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ചത്. ആദ്യം നിലത്തുവീണതാണെന്നും പിന്നീട് കൊതുക് ബാറ്റ് വീശിയപ്പോൾ പരുക്കേറ്റതാണെന്നുമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് വിശദമായി കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ മര്‍ദിച്ച വിവരം പുറത്തുവന്നത്.



തലച്ചോറിന് സാരമായ ക്ഷതമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചതിനെക്കാള്‍ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് കു‍ഞ്ഞെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. തലച്ചോറിലുണ്ടായ മർദം നിയന്ത്രിക്കാൻ മരുന്ന് തുടരുകയാണ്. നിയന്ത്രണവിധേയമാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരും. ശ്വസനം ശരിയായി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞ് തീര്‍ത്തും അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നത് ഗൗരവം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.



സമീപവാസിയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ നേരത്തെ അച്ഛനും അമ്മയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കുട്ടിക്ക് ഛര്‍ദിയാണെന്നും, ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം. ഓട്ടോയില്‍ കയറ്റുമ്പോള്‍ കുട്ടി കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രതി ഷൈജു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെയും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. വനിതാ കമ്മിഷൻ അംഗം അഡ്വ.ഷിജി ശിവജി ആശുപത്രിയിലെത്തി കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയോട് കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ അച്ഛന്‍ മര്‍ദിച്ചകാര്യം അമ്മ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ.എസ്. അരുൺകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.



നേരത്തെ ചെങ്ങമനാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതി ഷൈജു റിമാന്‍ഡിലാണ്. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടാണ് നേപ്പാളുകാരിയായ യുവതിയെ ഷൈജു ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പ് വിവാഹം ചെയ്തത്. പത്ത് മാസം മുന്‍പാണ് ഇവര്‍ ജോസ്പുരത്ത് വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസം ആരംഭിച്ചത്.

English Summary: Infant assaulted in Angamaly still in critical condition