ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി സംഘർഷത്തിനിടെ റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ത്രികക്ഷി യോഗത്തിൽ (ആർ‌ഐ‌സി) വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്‌ശങ്കർ പങ്കെടുക്കും. ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ചേരാൻ ഇന്ത്യ ആദ്യം വിമുഖത കാണിച്ചു. സമ്മേളനത്തിന്റെ ആതിഥേയനായ റഷ്യയുടെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വിഡിയോ വഴിയാണു സമ്മേളനം.



ആർ‌ഐ‌സി യോഗത്തിൽ ജയ്‌ശങ്കറിന്റെ പങ്കാളിത്തം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരി, ആഗോള സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത എന്നിവമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അതേസമയം, ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നങ്ങൾ സാധാരണയായി ത്രിരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടില്ല. അതിർത്തി തർക്കം ചർച്ചയിലൂടെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും പരിഹരിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയ്ക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ക്രിയാത്മക ബന്ധം പ്രധാനമാണെന്നും റഷ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരിയിൽ താലിബാനുമായി യുഎസ് സമാധാന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മൂന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ആലോചിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മധ്യേഷ്യ എന്നിവയെ യൂറോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 7200 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ (ഐഎൻ‌എസ്‌ടിസി) നടപ്പാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ മേഖലയിലെ പ്രധാന കണക്റ്റിവിറ്റി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും യോഗം ചർച്ചചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary: Jaishankar to join Chinese, Russian foreign ministers at RIC meet on Tuesday