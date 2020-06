മൂന്നു രാപകൽ ചൈനയെ തടഞ്ഞ പോരാളി; ഇനിയും തീരാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ

മൂന്നു രാവും പകലും ചൈനീസ് പടയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ തടഞ്ഞുവച്ച് ഒറ്റയ്ക്കു പോരാടിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈനികനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ. കഥയല്ലിത്. 1962ലെ ഇന്തോ-ചൈന യുദ്ധത്തിൽ ഭാരതം മരണശേഷം മഹാവീരചക്രം കൊടുത്ത് ആദരിച്ച ജസ്വന്ത് സിങ് റാവത്ത് എന്ന ഗഡ്‌വാൾ പോരാളിയാണയാൾ. നൂറനാങ് പോസ്റ്റിലെ ജീവൻമരണ പോരാട്ടം. 1962ലെ ഇന്തോ - ചൈനാ യുദ്ധത്തിലെ ഒരേയൊരു ബാറ്റിൽ ഓണേഴ്സ് അവാർഡ് ആണ് നാലാം ഗഡ്‌വാൾ റൈഫിൾസിന് ‘ബാറ്റിൽ ഓഫ് നൂറനാങ്’ നേടിക്കൊടുത്തത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഷേലാ പാസ്* പിടിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് ആർമിയുടെ ശ്രമം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ തടഞ്ഞു വച്ചു ആ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരൻ. മുന്നൂറ് ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരാണ് അന്ന് നൂറനാങ്ങിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



1962 ഒക്ടോബർ 20. ചൈന ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് അന്നു തെറ്റിയത്. കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങായിരുന്നു അതിരു കടന്ന് കുതിച്ചു കയറി വന്ന ചീനപ്പട. സൈനികമായോ മാനസികമായോ ഒട്ടും തയാറല്ലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സേന, പക്ഷേ പകച്ചു നിന്നില്ല. അസാധാരണമായ ധൈര്യവും യുദ്ധവീര്യവും കൊണ്ടാണ് എണ്ണത്തിൽ പല മടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചൈനീസ് പട്ടാളത്തെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്തിയത്. നൂറനാങ് വാലിയിലെ കല്ലുകൾ പോലും ആ നവംബർ യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ പറയും.

നൂറനാങ് വാലി

തവാങ് പിടിച്ചടക്കി അവിടുത്തെ ബുദ്ധവിഹാരത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ബുദ്ധവിഗ്രഹത്തിന്റെ കയ്യും ഛേദിച്ച് ഷേലാ പാസ് പിടിച്ചെടുത്ത് താഴെ സമതലത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ മുന്നേറിയ ചൈനീസ് സൈന്യം പക്ഷേ പതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ചെറുത്തു നിൽപ് പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല. 1962 നവംബർ പതിനേഴിനായിരുന്നു അത്.

നാലാം ഗഡ്‌വാൾ റൈഫിൾസിനായിരുന്നു നൂറനാങ് പോസ്റ്റിന്റെ ചുമതല. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആക്രമണങ്ങളും വിജയകരമായി തടയാനായെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബങ്കറിന്റെ നാല്പത് മീറ്റർ മാത്രം അകലെ ചൈനക്കാർ സ്ഥാപിച്ച മീഡിയം മെഷീൻ ഗൺ (MMR) വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. കനത്ത വെടിവെയ്പ്പിനിടയിലൂടെ, നിലത്തിഴഞ്ഞു ചെന്ന് നേരിട്ടാക്രമിച്ച് ആ മെഷീൻ ഗൺ കൈവശപ്പെടുത്തി ജസ്വന്തും കൂട്ടുകാരനും. വെടിയേറ്റിട്ടും അത് വലിച്ച് സ്വന്തം ട്രഞ്ചിലെത്തിച്ചു. പിന്നത്തെ നീണ്ടു നിന്ന ശക്തമായ വെടിവയ്പ് കണ്ട്, ഒരു മുഴുവൻ ബറ്റാലിയനെയാണ് തങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്നു ചൈനക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് മുന്നൂറു ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നമുക്കാകട്ടെ രണ്ടു പേർ മാത്രം.

നൂറനാങ് യുദ്ധ സ്മാരകം

അവസാനം ഒരാൾ മാത്രമായപ്പോൾ പോലും ‘റിട്രീവ്’ അഥവാ പിന്മാറൂ എന്ന ഓർഡർ ജസ്വന്ത് അനുസരിച്ചില്ല എന്നാണ് കേൾവി. അവസാന ശ്വാസം വരെ ഒറ്റയ്ക്കുനിന്നു ചൈനാപ്പട്ടാളത്തെ ചെറുത്തു. നൂറനാങ് പ്രതിരോധം ഇന്ത്യ -ചൈന യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി തിരിച്ചുവിട്ടു. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിച്ചു.

കഠിനമായ മലമ്പാതകൾ കയറി കയറി 13,700 അടി മുകളിലുള്ള ഷേലാ പാസിൽ ഞാൻ എത്തിയതും ഒരു നവംബർ മാസമായിരുന്നു. ‘ജസ്വന്ത് ഗഡ്’ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടം വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ജസ്വന്ത് സിങ് സ്മാരകവുമുണ്ട്. പതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ, കൊടും തണുപ്പിൽ ഹിമക്കാറ്റിൽ മഞ്ഞിനൊപ്പം അനേകം വീരകഥകളും ഇവിടെ പാറി നടക്കുന്നു.. അവയെല്ലാം ഈ മഞ്ഞുമലനാട്ടുകാരുടെ രക്ഷകനായ ആ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ഒരു ലജൻഡാണ് ‘ജസ്വന്ത് ബാബ’ ഇന്ന്. കിഴക്കൻ ഹിമാലയ അതിരുകൾ ഇപ്പോഴും കാക്കുന്ന അദൃശ്യനായ കാവൽക്കാരൻ.

ലഫ്. കേണൽ (റിട്ട) ഡോ. സോണിയാ ചെറിയാൻ

സ്വർഗം പോലെ സുന്ദരമാണ് നവംബറിൽ നൂറനാങ് വാലി. വേനലിൽ കുതിച്ചൊഴുകിയിരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഇപ്പോൾ അർധസുഷുപ്തിയിലാണ്; പകുതി ഉറഞ്ഞും പകുതി മാത്രം ഒഴുകിയും. മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന വിസ്മയക്കാഴ്ചയാണിത്. വളരെ പഴക്കം ചെന്ന വൻ ദേവതാരുക്കളുടെ ചുവട്ടിൽനിന്ന് മുളച്ചു വരുന്ന കുഞ്ഞൻമരങ്ങൾ മഞ്ഞ് താങ്ങി നിറുത്തുന്നു. കരിങ്കല്ലിൽ കെട്ടിയ ബങ്കറുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണാം.

കഥകളുടെ താഴ്‌വരയാണിത്. നാട്ടുകാരായ മൊംപ ഗോത്രക്കാർ കൈമാറുന്ന ഒരുപാടു കഥകളുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ഗഡ്‌വാളി പട്ടാളക്കാരൻ തന്റെ ആത്മധൈര്യം ഒന്നു കൊണ്ടുമാത്രം ചീനപ്പടയെ മൂന്നു ദിവസം തടഞ്ഞു നിർത്തിയ കഥയുടെ വകഭേദങ്ങളാണിവ. അയാളുടെ ഒറ്റയാൾ യുദ്ധത്തിന് വളയിട്ട കൈകളിൽ ആയുധം പിടിച്ച് കൂടെ നിന്ന, ആപ്പിൾ കവിളുകളുള്ള രണ്ട് മൊംപാ പെൺകുട്ടികളുടെ – ഷേലാ, നൂറാ– കഥ കൂടിയുണ്ട്. പോസ്റ്റിലേക്ക് തലച്ചുമടായി സാധനങ്ങളെത്തിച്ചിരുന്ന, നാട്ടുകാരികളായ ഈ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ പോസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച്‌ പോകാതെ നിന്നവനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കാതെ ഒപ്പം നിന്നു പൊരുതി. അതിലൊരാൾ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു പോലും. അവസാന ശ്വാസം വരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവിടെ വീണു മരിച്ച അവർ മൂന്നും പേരുടെയും ചോര വീണ് വല്ലാതെ ചുവന്നു പോയ നവംബറിലെ പുതുമഞ്ഞിന്റെ കഥ പറയും പഴമക്കാർ. അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കോവിൽ പണിതിട്ടുണ്ടവർ.

ഷേലാ പാസ്

ജസ്വന്ത് സിങ്ങിന്റെ മുറിയും ട്രങ്ക് പെട്ടിയും ഒക്കെ അതേപോലെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മാരകമായി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ ഉള്ളതായാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രമോഷനും ലീവും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. രാവിലെ ബൂട്സും യൂണിഫോമും തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കും. വൃത്തിയായി വിരിച്ച കിടക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിനായി വന്ന എഴുത്തുകൾ വയ്ക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കിടക്ക വിരി ചുളിഞ്ഞും ബൂട്സിൽ ചെളി പിടിച്ചും കാണാറുണ്ടത്രേ. പതിനാലായിരമടി ഉയരത്തിലെ പുകമഞ്ഞ് മൂടിയ മിസ്റ്റിക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മഞ്ഞുശകലങ്ങൾ പോലെ പാറി നടക്കുന്ന ആയിരം കഥകളിൽ നിന്നെങ്ങനെ പതിര് തിരിച്ചെടുക്കും.

കുടിക്കാൻ എടുത്തു വച്ച ചൂടു ചായക്കപ്പ് പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു തണുപ്പിൽ വിറങ്ങലിച്ച വിരലുകൾ. ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായി അഞ്ചുടുപ്പുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും കിതയ്ക്കുന്ന, ശ്വാസം കിട്ടാൻ പോലും ആയാസമുള്ള ഈ ഹൈ ആൾട്ടിട്ട്യൂഡിൽ തോക്കുപിടിച്ചും നിലത്തിഴഞ്ഞും അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തതെങ്ങനെയെന്ന് അദ്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നു.

ജസ്വന്ത് സിങ് റാവത്തിന്റെ സ്മാരകമായ ജസ്വന്ത് ഗഡ്.

വിരമിക്കാതെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ. ഈ വഴി പോകുന്ന മിലിട്ടറി കോൺവോയിയിലെ സൈനികരാരും ഇവിടെ നിർത്തി പ്രണാമമർപ്പിക്കാതെ പോകാറില്ല. തങ്ങളുടെ കിഴക്കൻ കുന്നുകളുടെ കാവൽ മാലാഖയ്ക്കുള്ള ബഹുമാനമാണത്.

ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസങ്ങളും കുറെയേറെപ്പേരുടെ ജീവനും ബലികൊടുത്താണ് സൈന്യം എന്നും എപ്പോഴുമീ അതിരുകൾ കാക്കുന്നത്. യുദ്ധം എടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവനുകൾ കൊണ്ടു പോകുന്ന ഇടുങ്ങിയ മലമ്പാതകളും മലയിടുക്കുകളും മഞ്ഞു മൂടിയ ഗർത്തങ്ങളും. ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാവുന്ന അവലാഞ്ചസ് എന്ന മഞ്ഞുമലയിടിച്ചിലുകൾ. ഹൈ ആൾട്ടിട്യൂഡിൽ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന, ശ്വാസകോശത്തില നീർക്കെട്ട് എന്ന കൊലയാളി (HAPO - High Altitude Pulmonary Oedema). ഓരോ ദിവസവും ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിലെന്ന പോലെയാണ്. നിലനിൽപിനായി ദുഷ്കരമായ ഭൂപ്രകൃതിയോടുള്ള പോരാട്ടം. വിരാമമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ. കാണുംപോലെ അത്ര പരിശുദ്ധരല്ല സന്യാസിനിമാരെപ്പോലെ വെള്ളപുതച്ച് കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ഈ മലനിരകൾ. എത്രയോ കിളുന്തു ജീവനുകളാണ് ഈ മഞ്ഞുമലമടക്കുകൾക്കുള്ളിൽ മറവു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

യുദ്ധത്തെ മഹത്വീകരിക്കാനല്ല ഇതെഴുതുന്നത്. ഒരു യുദ്ധത്തിനായി രാജ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ വിലയേയും ഭൗതികവും ആന്തരികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതോ ഉറഞ്ഞു പോയ അടരിൽനിന്ന് ഇപ്പോഴും ബാരക്കുകളിൽ കഥയായി തെളിയുന്ന ജസ്വന്ത് സിങ് റാവത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതാതിരുന്നാൽ അത് കൃതഘ്നതയാകും.

യുദ്ധം ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും സൃഷ്ടിപരമായ തീരുമാനം. ഇനിയൊരു ജീവനും പൊലിയാതെ നോക്കുക. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന റഷ്യൻ ശിൽപി മ്യൂചേറ്റീവിന്റെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ പ്രതിമയുണ്ട്. വാളിനെ അടിച്ച് പരത്തി കലപ്പയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കരുത്തനായ മനുഷ്യന്റെ ശിൽപം. വാളിനെ ഉറയിലിടുക എന്നതിലുപരി അതിനെ സർഗാത്മകമായി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് നമുക്കുള്ള ക്ഷണം.

മെൽ ഗിബ്സൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഹാക്സോ റിഡ്ജ്’ എന്നൊരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ വാർ ഹീറോ ആയ ഡെസ്മണ്ട് ഡോസ് എന്ന യുഎസ് കോംബാറ്റ് മെഡിക്കിന്റെ* ബയോഗ്രാഫിക്കൽ സിനിമയാണത്. ‘ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഒക്കിനാവ’യിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരെ ജപ്പാൻ ആർമിയുടെ വെടിയുണ്ടകൾക്കിടയിലൂടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് രക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം. അമേരിക്കയുടെ എക്കാലത്തെയും മഹാനായ ആ യുദ്ധവീരൻ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ആയുധമേന്തിയിരുന്നില്ല.

*1 - ഷേലാ പാസ് - 13700 അടി ഉയരമുള്ള ഹിമാലയത്തിലെ ഈ ഹൈ ആൾട്ടിട്യൂഡ് മൗണ്ടൻ പാസ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. തവാങ്ങിനെ ഗുവാഹട്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പാത 13 ഇതിലേ കടന്നു പോകുന്നു.

*2 - കോംബാറ്റ് മെഡിക് - യുദ്ധഭൂമിയിൽ പരുക്കേൽക്കുന്ന സൈനികർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും അടിയന്തര ശുശ്രൂഷയും നൽകാനായി പ്രത്യേകം പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൈനികർ.

