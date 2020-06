ഒറ്റ ദിവസം 15,000 അടുത്ത് രോഗികൾ, മരണം 445; കോവിഡിൽ കുരുങ്ങി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 445 പേരാണ് മരിച്ചത്. 14,821 പുതിയ കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ 4,25,282 പേർക്ക് കോവി‍ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1,74,387 പേരാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിൽസയിലുള്ളത്. 2,37,196 പേർ രോഗവിമുക്തരായി. 13,699 പേരാണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ 1,32,075 ആയതിനിടെ, മുംബൈയിൽ 1,000 രോഗികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ ആശങ്ക തുടരുകയാണ്. കോവിഡ് പെരുകുന്നതിനിടെ, പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ കൃത്യമായ വിലാസം നൽകാത്തതാണു രോഗികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനു കാരണമെന്നു മുംബൈ കോർപറേഷൻ പറയുന്നു. ചിലരാകട്ടെ, പോസീറ്റിവാണന്ന് അറിയുമ്പോൾ മുങ്ങുകയാണ്.

English Summary: Nearly 15,000 New Cases in 24 Hours Push India's Tally Over 4.25 Lakh