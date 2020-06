ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ രഥയാത്ര ഈ വര്‍ഷം ഒഴിവാക്കിയ മുന്‍ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജികളില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി സമ്മതിച്ചു. ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രഥയാത്ര നടത്തുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ഒഡീഷ സര്‍ക്കാരും സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജൂണ്‍ 23 നാണ് രഥയാത്ര നടത്തേണ്ടത്.



കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമാണെന്ന് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നാളെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്‍ പുറത്തേക്കു വന്നില്ലെങ്കില്‍ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് 12 വര്‍ഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനു കഴിയില്ലെന്നും തുഷാര്‍ മേത്ത പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും കര്‍ഫ്യുവും ഏര്‍പ്പെടുത്താം. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉള്ളവര്‍ക്കും ക്ഷേത്രജീവനക്കാര്‍ക്കും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാമെന്നും മേത്ത നിര്‍ദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. ഇന്നു കോടതി കൂടുതല്‍ വാദം കേള്‍ക്കും. രഥയാത്രയുടെ തല്‍സമയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചാനലുകളില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

ഇക്കൊല്ലം രഥയാത്ര നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ജഗന്നാഥന്‍ ക്ഷമിക്കുമെന്ന പരാമര്‍ശത്തോടെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് യാത്ര വേണ്ടെന്നുവച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ഇത്തരം ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. ആളുകളുടെ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും മുന്‍നിര്‍ത്തി, രഥയാത്ര നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പുരിയിലെ രഥോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത്. രഥോത്സവം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വികാസ് പരിഷത് എന്ന എന്‍ജിഒ നല്‍കിയ പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു കോടതി വിധി.

English Summary: Top Court To Hear Pleas Seeking Recall Of 'No Rath Yatra This Year' Order