സുശാന്തിന്റെ മരണം: വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാതെ അന്വേഷണ സംഘം

മുംബൈ∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം നടന്ന് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും നടൻ ജീവനൊടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം കണ്ടെത്താനാകാതെ അന്വേഷണ സംഘം. 16 പേരെ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത പൊലീസിന് മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു വിവരം. മൊഴികൾ ചേർത്തുവച്ചു പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അതോടൊപ്പം, ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിനായും കാക്കുന്നു.



ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും ഫൊറൻസിക് സംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഫോൺവിളികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കേസിൽ തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഫ്ലാറ്റിലെയും മുറിയിലെയും വിരലടയാളങ്ങൾ അടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ഫൊറൻസിക് സംഘത്തോട് 10 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതിനിടെ, സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന നടി റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ ആത്മഹത്യപ്രേരണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ബിഹാറിലെ മുസഫർപുരിൽ പരാതി. പടാഹി സ്വദേശിയായ കുന്തൻ കുമാർ എന്നയാളാണ് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുശാന്തിന്റെ കുടുംബത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണം: സൽമാൻ ഖാൻ

ജീവനൊടുക്കിയ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ കുടുബത്തിനു പിന്തുണ നൽകാൻ സൽമാൻ ഖാൻ ആരാധകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ബോളിവുഡിലെ ഉന്നതരുടെ ലോബിയാണ് സുശാന്തിന് ആത്മഹത്യയിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന ആരോപണവുമായി ബിഹാറിൽ സൽമാൻ ഖാൻ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിന് അഭിഭാഷകൻ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് സൽമാൻ ഖാന്റെ ആഹ്വാനം.

സുധീപ് കുമാർ ഓജയെന്ന അഭിഭാഷകനാണ് സൽമാനു പുറമെ കരൺ ജോഹർ, സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാരി, ആദിത്യ ചോപ്ര എന്നിവരടക്കം മുൻനിര ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവം സൽമാന്റെ ആരാധാകരെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അവർ മറുപടിയുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കെയാണ് സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളാനും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാനും നടൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചത്.

