മരണത്തിന്റെ അനശ്വരതയെ പുൽകുമ്പോൾ 24 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാൾക്ക്. സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്നതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, തന്റേതായ രേഖകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുള്ള ആത്മാന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ആ യുവാവ്. ദൂരെ ദൂരെ കാട്ടിനുള്ളിൽ എത്തിപ്പെട്ട അയാൾക്കു കൂട്ടായി അവിടെ ചന്തമുള്ളൊരു ബസ് കാത്തുകിടന്നു. ആ ബസായിരുന്നു അയാളുടെ അഭയകേന്ദ്രം. ട്രക്കിങ്ങിനിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു വഴികളെല്ലാം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ബസിലായി ജീവിതം. വിശപ്പ് സഹിക്കാനാകാതെ മൂന്നു മാസത്തിനൊടുവിൽ മരിച്ചതും അതേ ബസിനുള്ളിൽ.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി സഞ്ചാരികളെ മരണത്തിലേക്കും അപകടത്തിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്ത ബസിനെ അലാസ്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽനിന്ന് നീക്കിയിരിക്കുകയാണ്; ഒരിക്കലും മാറ്റാനാവാത്ത കഥകളും ദുരൂഹതകളും പുകച്ചുരുളുകളായി അവശേഷിപ്പിച്ച്.

‘മാജിക് ബസ്’ എന്ന പേരിൽ ആദ്യം പുസ്തക പ്രേമികളുടെയും പിന്നാലെ സിനിമാപ്രേമികളുടെയും മനസ്സിൽ ഇടം നേടി അലാസ്കയിലെ ഈ ബസ്. 1992ൽ ക്രിസ്റ്റഫർ മക്‌കാൻഡിൽസ് എന്ന 24കാരനായ സാഹസിക യാത്രികനാണ് മാജിക് ബസിൽ പട്ടിണി കിടന്നു മരിച്ചത്. കൊടുങ്കാടിനു നടുവിൽ 1940 മുതൽ ബസ് ഇവിടെയുണ്ട്. പല കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെ അവിടെയെത്തിയെന്നത് ഇപ്പോഴും നിഗൂഢം. മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ മരണത്തോടെ സാഹസിക യാത്രികർ ബസിനെ കാണാനും രഹസ്യമറിയാനും അവിടേക്കെത്തി. പലർക്കും പരുക്കേറ്റു, ചിലർക്കു ജീവൻ നഷ്ടമായി.



മങ്ങിയ പച്ചയും വെള്ളയും പെയിന്റടിച്ച്, 142 ഫെയർബാങ്ക്സ് സിറ്റി ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നെഴുതിയ ബസ് മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ‘ഇൻടു ദി വൈൽഡ്’ സിനിമ സ്ക്രീനിൽനിന്നു മാഞ്ഞശേഷവും കാണികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ‌ തെളിഞ്ഞുനിന്നു. ഒപ്പം, ചെമ്പിച്ച നീളൻ തലമുടിയും ചുരുണ്ട താടിയുമായി സന്തോഷത്തിന്റെയും സന്താപത്തിന്റെയും പ്രതീകമാകുന്ന നായകനും.



∙ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞൊരു പോക്ക്



കലിഫോർണിയയിലായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ ജോൺസൺ മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ ജനനം. വിൽമിന ബില്ലി മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെയും വാൾട്ടർ വാൾട്ട് മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെയും ആദ്യത്തെ കുട്ടി. ഈ ദമ്പതികൾക്കു രണ്ടാമതൊരു പെൺകുട്ടിയും ജനിച്ചു. വാൾട്ടിന്റെ ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ ജനിച്ച ആറു കുട്ടികളും മക്‌കാൻഡിൽസിനു സഹോദരങ്ങളായി. 1976ൽ കുടുംബം വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലേക്കു മാറി.



പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു മക്‌കാൻഡിൽസ്. വിർ‌ജിനയയിലെ ഡബ്ല്യു.ടി വൂഡ്സൺ ഹൈസ്കൂളിലെ പഠനം 1986ൽ പൂർ‌ത്തിയാക്കി. വേനലവധിക്ക് തെക്കൻ കലിഫോർണിയയിലെ അകന്ന ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണാൻ മക്‌കാൻഡിൽസ് യാത്ര തിരിച്ചു. അച്ഛൻ ആദ്യഭാര്യയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയില്ലെന്നും ഇരട്ടജീവിതം നയിക്കുകയാണെന്നും ഈ യാത്രയിലാണു മക്‌കാൻഡിൽസ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതു മക്‌കാൻഡിൽസിനെ അഗാധത്തിൽ സ്പർശിച്ചു.



നിരന്തരം വഴക്കിടുന്ന അച്ഛനുമമ്മയും, തനിക്കുള്ള അനാവശ്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍, താനുൾപ്പെട്ട ആഭിജാത്യ സമൂഹത്തിലെ പൊങ്ങച്ചങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ മക്‌കാൻഡിൽസിനെ മടുപ്പിച്ചിരുന്നു. 1990 മേയിൽ എമോറി സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. ചരിത്രത്തിലും നരവംശ ശാസ്ത്രത്തിലും ഇരട്ട ബിരുദമായിരുന്നു. കോളജ് പഠനകാലത്തു സമ്പാദിച്ച 24,000 ഡോളർ ഒക്സ്ഫാം ചാരിറ്റബിൾ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു കൈമാറി. വീടും തൊഴിലും സ്വന്തമാക്കാതെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുള്ള ജീവിതം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അത്യാവശ്യ ചെലവിനുള്ള പണത്തിനായി റസ്റ്ററന്റുകളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും പണിയെടുത്തു.



ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ തന്റെ അസ്തിത്വം പേറുന്ന രേഖകളെല്ലാം കീറിയും കത്തിച്ചും കളഞ്ഞായിരുന്നു മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ തുടർ യാത്രകൾ. പലതരം മനുഷ്യരെ കണ്ടു, പരിചയപ്പെട്ടു. പലവിധ ജീവിതങ്ങളിലെ കഥാപാത്രമായി. സന്തോഷത്തോടെയുള്ള അലച്ചിലിൽ ജീവിതം പാറിപ്പറന്നു. 1990ലെ വേനൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഡാറ്റ്സൺ കാറിൽ കലിഫോർണിയ, അരിസോണ, സൗത്ത് ഡക്കോത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു നഷ്ടമായി. അതോടെ തന്റെ ലൈസൻസ് രേഖകളും അയാൾ നശിപ്പിച്ചു.



∙ അവസാന യാത്ര, അലാസ്കയിലേക്ക്



1992 ഏപ്രിലിൽ‌ സൗത്ത് ഡക്കോത്തയിൽനിന്ന് അലാസ്കയിലെ ഫെയർബാങ്ക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപരിചിതരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കു കൈകാണിച്ചു നിർത്തിയും നടന്നുമായിരുന്നു യാത്ര. പ്രാദേശിക ഇലക്ട്രീഷ്യനായ ജിം ഗാലിയൻ ആണു മക്‌കാൻഡിൽസിനെ അവസാനമായി ജീവനോടെ കണ്ടയാൾ. ‘അലക്സ്’ എന്നാണു മക്‌കാൻഡിൽസ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഹീലി എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തേക്കു യാത്രാസഹായം നൽകിയത് ജിം ആയിരുന്നു.



ചെറിയ ബാക്ക് പായ്ക്കും കുറച്ചു മാത്രം ആഹാരസാധനങ്ങളും കൈവശമുള്ള മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ അതിജീവനം പ്രയാസമാകുമെന്നു തോന്നിയ ജിം യാത്ര നീട്ടാൻ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം അവഗണിച്ച് മക്‌കാൻഡിൽസ് കാടുകയറി. മഞ്ഞുമൂടിയ സ്റ്റാംപെഡ് ട്രെയലിലെ വഴികളിലൂടെ നടന്നുവലഞ്ഞ മക്‌കാൻഡിൽസിനെ കാത്തിരുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബസായിരുന്നു.



ഹീലിയിൽനിന്ന് 45 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ, ഡെനലി നാഷനൽ പാർക്കിന്റെ സമീപമായാണ് ആ ബസ് കിടന്നിരുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ് ബെറിങ് കടൽ വരെ പോകാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ അലാസ്കയിലെ കുറ്റിക്കാടുകളും കാലാവസ്ഥയും ക്ഷീണവും മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിച്ചു. അദ്ദേഹം തിരികെയെത്തി. ബസിനു സമീപം ക്യാംപ് ഒരുക്കി അവിടെ ജീവിതം തുടർന്നു. നാലര കിലോ അരിയും ചെറിയൊരു സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് തോക്കും അനേകം പുസ്തകങ്ങളുമായിരുന്നു മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നത്.



അതതു ദിവസത്തെ യാത്ര അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഡയറിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. നൂറിലേറെ ദിവസമാണു ബസിനുള്ളിലും സമീപത്തുമായി കാട്ടിൽ തനിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തീർന്നതോടെ പട്ടിണിയിലായി. സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉപയോഗിച്ചു ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ചില ചെടി‍കൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതൊന്നും പക്ഷേ വിശപ്പു തീർക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നില്ല.



∙ ഏകാന്തതയിലും സ്നേഹം കൊതിച്ച്



താൻ മാജിക് ബസ് എന്നു പേരിട്ട ബസിലിരുന്നു കാടിന്‍റെ വന്യത ആസ്വദിച്ചും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയും പുസ്തകം വായിച്ചും പ്രകൃതിയില്‍ അലിഞ്ഞായിരുന്നു ജീവിതം. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുപോന്ന അയാൾക്കു മഞ്ഞുരുകുമ്പോൾ പക്ഷേ തിരിച്ചുപോകണമെന്ന ചിന്ത കഠിനമായി. ശൈത്യത്തില്‍ മഞ്ഞുറഞ്ഞ കിടന്ന നദിയിൽ അപ്പോഴേക്കും ശക്തിയിൽ വെള്ളമൊഴുക്കു തുട‌ങ്ങിയിരുന്നു. വന്ന ആവേശത്തിൽ തിരികെപോകാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.



ഏകാന്തതയുടെ കൊടുങ്കാട്ടിൽ വാണ ആ ചെറുപ്പക്കാരനു മനുഷ്യരെ കാണാൻ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ കൊതിയായി. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തീരാവ്യഥകൾ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളാൽ ഡയറിയിൽ കോറിയിട്ടു. സ്വബോധത്തിനു മങ്ങലേൽക്കുകയാണ്, തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അനങ്ങാൻ പോലും വയ്യ. ഭക്ഷണമാണെന്നു കരുതി കഴിച്ചതാണ് ആ ഇലകൾ. തലയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്ന മയക്കത്തിന്റെ നിമിഷനേരങ്ങളിൽ അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, വിഷച്ചെടിയുടെ ഇലയാണ് കഴിച്ചതെന്ന്.



ആ നേരം അയാളിൽനിന്നു പൊടിയുന്ന കണ്ണീരിനു സ്വപ്നത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ചൂടും നിറവുമായിരുന്നു. ഒളിച്ചോടിയത് ഒടുങ്ങാനായിരുന്നില്ല, ജീവിക്കാനായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അയാൾ ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്നു, അവസാന റീലും കറങ്ങിത്തീരുമ്പോൾ മരണം ബാക്കിയാകുന്നു. 110-ാം ദിവസം ബസിനുള്ളിൽക്കിടന്നു മരിച്ചു. പിന്നീടു കാട്ടിൽ നായാട്ടിനെത്തിയ ഒരാൾ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കാണാതായ മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ മരണം അങ്ങനെയാണു പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ഡയറിയിൽ കോറിയിട്ട വരികളിലൂടെ മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ ജീവിതം യാത്രികർക്കു വഴികാട്ടിയായി; ഒരുപാടു പേരുടെ കണ്ണുതുറപ്പിച്ചു.



∙ മരണത്തോടെ അനശ്വരമാകുമോ ജീവിതം?



1996ല്‍ ആണു മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ജോണ്‍ ക്രാകൗറിന്‍റെ ‘ഇന്‍ടു ദി വൈല്‍ഡ്’ പുസ്തകം പുറത്തുവന്നത്. ഷോണ്‍ പെന്‍ അതേപേരിൽ 2007ൽ ഇതു ചലച്ചിത്രമായി സംവിധാനം ചെയ്തു. എമിലി ഹിര്‍സ്ച്ച് വെള്ളിത്തിരയിൽ മക്‌കാൻഡിൽസ് ആയി ജീവിച്ചു. 1940ല്‍ ഇറങ്ങിയ മോഡലാണ് സിനിമയില്‍ കാണുന്ന മാജിക് ബസ്. സിനിമ ഹിറ്റായതോടെ ആരാധരും യാത്രികരും മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ ജീവിതം മോഹിച്ച് അലാസ്കയിലേക്കു പോയി.



സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചതോടെ അപകടങ്ങളും കൂടി. 2009നും 2017നും ഇടയിൽ ഈ ബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറഞ്ഞത് 15 തിരച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളാണു നടന്നത്. ബസ് തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ടെക്ലാനിക്ക നദി മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു പേർ മുങ്ങിമരിച്ചതായും അലാസ്ക നാഷനൽ ഗാർഡ് പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ബസ് എടുത്തുനീക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു.



അലാസ്ക ആർമി നാഷനൽ ഗാർഡ് പൈലറ്റുമാർ, ഫ്ലൈറ്റ് എൻജിനീയർമാർ, ക്രൂ ചീഫുമാർ, മെക്കാനിക്കുകൾ തുടങ്ങിയ വൻ സംഘമാണു കഴിഞ്ഞദിവസം ബസ് നീക്കാനായി എത്തിയത്. യുഎച്ച്–60 ബ്ലാക്ക് ഹാക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിലായിരുന്നു യാത്ര. സിഎച്ച്–47 ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ആയിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലെ നായകൻ. ബസ് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കിയ സംഘം, ബസിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ദ്വാരമിട്ടു. ബസിനെ ബലമുള്ള കയറിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു.



ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തൂങ്ങി വായുവിലൂടെ ബസ് മുകളിലേക്ക്. ബസ് ‘സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക്’ മാറ്റിയെന്നാണു അലാസ്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വക്താവ് അറിയിച്ചത്. ബസിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന മക്‌കാൻഡിൽസിന്റേതെന്നു കരുതുന്ന സ്യൂട്ട്കേസ് സൂക്ഷിച്ചുവച്ചതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പുസ്തകമായും സിനിമയായും ജീവിതമായിത്തന്നെയും ആ മാജിക് ബസ് കാലങ്ങളോളം മായാതെ നിൽക്കും; മക്‌കാൻഡിൽസിന്റെ മോഹനജീവിതവും.



