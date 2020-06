വ്യവസായി ഭാര്യയെ കൊന്നു; വിമാനത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തി ഭാര്യാമാതാവിനെയും

കൊൽക്കത്ത∙ ഭാര്യയുമായി അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന വ്യവസായി ഭാര്യയേയും ഭാര്യാമാതാവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കി. ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ച് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം വിമാനത്തില്‍ കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയാണ് ഇയാൾ ഭാര്യാമാതാവിനെ വെടിവച്ചു കൊന്നത്. ഭാര്യാപിതാവ് ഓടിരക്ഷപെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് വ്യവസായി സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചു.

നാൽപത്തിരണ്ടുകാരനായ വ്യവസായി അമിത് അഗർവാൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളായി ഭാര്യ ശിൽപി ധന്‍ധാനിയയിൽനിന്ന് അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു. വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുകയുമാണ്. ഇവർക്ക് പത്തുവയസ്സുള്ള മകനുണ്ട്. മകൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച 5.30 ഓടെയാണ് അമിത് ഫൂർബഗാൻ മേഖലയിലുള്ള ഭാര്യവീട്ടിൽ എത്തിയത്. 70 വയസ്സുള്ള ഭാര്യപിതാവുമായി ഇയാൾ തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യാമാതാവ് ഇയാളെ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഭാര്യാപിതാവ് ഓടിരക്ഷപെട്ടു. നാട്ടുകാരെയും പൊലീസുകാരെയും അറിയിച്ചു.

പൊലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യാമാതാവും വ്യവസായിയും രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. സമീപത്തായി ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലുള്ള ഭാര്യ ശിൽപിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇതിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. കത്തിന്റെ അടസ്ഥാനത്തിൽ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ബെംഗളൂരുവിൽ അറിയിക്കുകയും തിരച്ചിലിൽ ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: Man Kills Wife, Flies To Kolkata To Kill Her Mother Before Shooting Self