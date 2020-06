നാലു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിമാനസർവീസ് ഉടൻ?; യുഎസ് വിലക്ക് മറികടക്കാൻ നടപടി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് യുഎസ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചും വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള വിദേശികളെ അവരുടെ രാജ്യങ്ങൾക്കു വന്നു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന ഉഭയകക്ഷി കരാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധുതയാണ് ഇന്ത്യ തേടുന്നതെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്.

വന്ദേ ഭാരത് മിഷനു കീഴിൽ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ വ്യോമഗതാഗതത്തിൽ ഇന്ത്യ ‘അന്യായവും വിവേചനപരവുമായ’ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നാണ് യുഎസിന്റെ ആരോപണം. എയർ ഇന്ത്യ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ യാത്രക്കാര്‍ക്കു വിറ്റു ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ്‌ യുഎസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ (ഡിഒടി) ആരോപണം.

യുഎസ്, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ഉഭയകക്ഷി കരാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം. ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. യുഎസ്, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ യുഎസുമായി ജൂൺ 15ന് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയോട് യുഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടി ജൂൺ 19നും യുഎസിൽനിന്ന് അന്വേഷണം വന്നെന്നും പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

English Summary: India Responds To US Alleging "Unfair Practices" In Repatriation Flights