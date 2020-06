ഉത്തരേന്ത്യന്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ പിടിമുറുക്കി കോവിഡ്; രോഗവ്യാപനം അതിരൂക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് ആശങ്കയായി ഉയരുന്നതെന്ന് നിതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബിഹാർ, അസം, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഒരാഴ്ചയായി രോഗവ്യാപനം ആശങ്കയായി ഉയരുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും രോഗം കൂടുകയാണ്.

രാജ്യത്തെ 112 ദരിദ്ര ജില്ലകളിൽ 98 എണ്ണത്തിൽ കോവിഡ് പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞു. ലോക്ഡൗൺ മൂലം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് നിതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.



എന്നാൽ രാജ്യത്താകെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് ലക്ഷം പേർക്കിടയിൽ 30.04 പേർക്ക് മാത്രമാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2909 കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 62,655 ആയി ഉയർന്നു. ആകെ മരണസംഖ്യ 2233 ആണ്.



ലോക്ഡൗൺ മൂലം ദുരിതത്തിലായ ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷ്യധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൂന്നുമാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടണമെന്നും സോണിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



