പുൽവാമയിൽ ഇന്ത്യ – പാക്ക് ഏറ്റുമുട്ടൽ; സിആർപിഎഫ് ജവാന് വീരമൃത്യു

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേന 2 ഭീകരരെ വധിച്ചു. സിആർപിഎഫ് ജവാൻ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. പുലർച്ചെ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് ഭീകരർക്കായി നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചത്.

പുൽവാമയിലെ സിആർപിഎഫ് ക്യാംപിനു നേരെ ഇന്നലെ ഭീകരർ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞ് ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പൂഞ്ചിൽ ബിഎസ്എഫ് ജവാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് സുരക്ഷസേന ഇന്നത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചത്.

English Summary: CRPF Jawan Dies For India, 2 Terrorists Killed In Encounter In Jammu And Kashmir's Pulwama