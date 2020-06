ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ– ചൈന സംഘർഷത്തിന് അയവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി കേന്ദ്രസർക്കാർ. 32 ഇടങ്ങളിലെ നിര്‍മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗത്തില്‍ പൂർത്തിയാക്കാനും കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയായത്. സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (സിപിഡബ്ല്യുഡി), ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ബിആർഒ), ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് (ഐടിബിപി) എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലെ 32 റോഡ് പദ്ധതികളും ത്വരിതഗതിയിൽ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണു തീരുമാനമെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാ ഏജൻസികളും തീരുമാനത്തോടു സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആകെ 73 റോ‍ഡുകളുടെ നിർമാണമാണ് ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ നിലവിൽ നടത്തുന്നത്. സിപിഡബ്ല്യുഡി– 12, ബിആർഒ 61 റോ‍ഡുകൾ നിർമിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശാനുസരണമാണു നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ലഡാക്ക് സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യ– ചൈന സൈനികർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു നിർണായക തീരുമാനം. ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിൽ ജൂൺ 15–16 ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിർമാണം നടത്തുന്നതിൽ മൂന്ന് പ്രധാന റോഡുകൾ ലഡാക്കിലാണ്. റോഡ് നിർമാണത്തിനു പുറമേ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഊർജം, ആരോഗ്യം, ടെലികോം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും.



2017 മുതൽ 2020 വരെ 470 കിലോമീറ്റർ റോഡുകളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. 2008–17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇത് 230 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. 2017–2020 വരെ 380 കിലോമീറ്റർ ദൂരം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തി. 2014 മുതൽ 2020 വരെ ആറ് തുരങ്കങ്ങളും ഇന്ത്യ നിര്‍മിച്ചു. 2014നും 2020നും ഇടയിൽ 4,764 കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമാണമാണ് ഇന്ത്യ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. എല്ലാ വർഷവും പദ്ധതികൾക്കായി നീക്കി വയ്ക്കുന്ന തുകയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008 മുതൽ 2016 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ റോഡ് നിർമാണത്തിനായി മാറ്റിവച്ച തുക 3,300 കോടിയിൽനിന്ന് 4,600 കോടിയായി വർധിപ്പിച്ചു.



