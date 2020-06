ചാരവൃത്തി: പാക് സ്ഥാനപതി ഓഫിസ് ജീവനക്കാരെ പകുതി ആക്കി; കടുപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം പകുതിയാക്കി. പാക്ക് ജീവനക്കാര്‍ ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറയ്ക്കുമെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും അറിയിച്ചു.

‘വിയന്ന ഉടമ്പടിക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര, കോൺസുലാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച്, അതിർത്തി കടന്നുള്ള അക്രമത്തെയും ഭീകരതയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അടുത്തിടെ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും അവരോടുള്ള മോശം പെരുമാറ്റവും പാകിസ്ഥാൻ ആ ദിശയിലേക്ക് എത്രത്തോളം പോയി എന്ന് അടിവരയിടുന്നു. അവർ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മേയ് 31ന് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു പിടികൂടുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിനാലാണ്’– കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

ജൂൺ 8നാണ് ഇസ്‍ലാമാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനിൽ നിന്നു രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതായത്.ഹൈക്കമ്മിഷനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സിഎസ്ഐഎഫ് ഡ്രൈവർമാരായ രണ്ടു പേരെയാണു കാണാതായത്. ഇരുവരും ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി രാത്രിയോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പാക്ക് ചാര സംഘടനയായ ഐഎസ്ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.



