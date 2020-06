സംസ്ഥാനത്ത് 22-ാം കോവിഡ് മരണം; മരിച്ചത് കൊല്ലം സ്വദേശി

കൊല്ലം∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്ന മയ്യനാട് സ്വദേശി വസന്തകുമാർ (68) മരിച്ചു. വസന്തകുമാറിനു ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിരുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി. ഇന്നു രാവിലെ 9.55നാണു മരണം. സംസ്കാരം കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചു നടക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഈ മാസം 10നു നാട്ടിലെത്തി. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് 17നു കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളിെ മഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതീവഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്നു ജീവൻരക്ഷാ മരുന്ന് പൊലീസാണു കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇന്നു രാവിലെയായിരുന്നു മരണം. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22 ആയി.



