റിയാദ് ∙ കോവിഡ്‌ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച്‌ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്‌ പരിമിതമായ അംഗങ്ങളിൽ ഒതുക്കി നടത്താൻ സൗദി ഹജ്‌ ഉംറ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ ഹജ്‌ മുഴുവനായും നിർത്തിവയ്ക്കും എന്നതുൾപ്പെടെ പ്രചരിക്കുന്ന ആശങ്കകൾക്കും പ്രചാരണങ്ങൾക്കും‌ അവസാനമായി‌. കോവിഡിനു ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുടെ അഭാവവും ആഗോള അരോഗ്യസുരക്ഷ നിലനിർത്തൽ രാജ്യത്തിന്റെ കടമയായതിനാലും പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക്‌ ഇപ്രാവശ്യം ഹജിന്‌ പ്രവേശനം നൽകേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനം. രാജ്യത്ത്‌ താമസിക്കുന്ന വിവിധ ദേശങ്ങളിലുള്ള പരിമിതമായ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്‌ അനുമതി നൽകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള കൂടുതൽ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കൽ ഗുണകരമാകില്ല. ഒത്തുചേരൽ, മനുഷ്യർ കൂട്ടംകൂടിയുള്ള ആചാരങ്ങൾ, ഒരുമിച്ചുള്ള ചലനങ്ങൾ എന്നിവ രോഗം പടർത്തുന്നതിന്‌ ഇടയാക്കുമെന്നു മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു.

രോഗപ്രതിരോധത്തിന്‌ രാജ്യാന്തര ആരോഗ്യ സംഘടനകളുടെ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കൽ രാജ്യം ബാധ്യതയായി കാണുന്നു എന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന്‌ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ്‌. അതേസമയം മനുഷ്യരാശിയെ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം അതിപ്രധാനവുമാണ്‌. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ ഹജിനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2.5 ദശലക്ഷം തീർഥാടകരാണു ഹജിനെത്തിയത്.



