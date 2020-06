ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കു കാരണം ബിജെപിയുടെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ: സോണിയ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കു പ്രധാന കാരണം ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളാണെന്നു കോൺഗ്രസ്‌ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. സർക്കാരിന്റെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പരാജയമായതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യ സുരക്ഷയും ഭൂപ്രദേശ സമഗ്രതയും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇന്ധന വില വർധന സർക്കാരിന്റെ ദയാരഹിത നടപടിയാണെന്നും കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലുമാണ് ഇന്ത്യ. ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ ദുർഭരണവും തെറ്റായ നയങ്ങളുമാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രധാന കാരണം. ഇന്ത്യ ചൈന പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ വളരെ മോശമായിട്ടാണു കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നാണ് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നതെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.

അതിർത്തിയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങും പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

