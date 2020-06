തിരുവനന്തപുരം∙എസ്എസ്എൽസി ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയായി. ടാബുലേഷനും പുനഃപരിശോധനയുമാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത്. ഇവ പൂർത്തിയാക്കി ജൂലൈ ആദ്യവാരം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരീക്ഷാഭവൻ സെക്രട്ടറി കെ.ഐ. ലാൽ പറഞ്ഞു.

ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാംവർഷ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയം നടന്നുവരുന്നതേയുള്ളൂ. വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായാൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽതന്നെ ഹയർസെക്കൻഡറി ഫലവും പ്രഖ്യാപിക്കും.



English Summary : SSLC, HSE exam results likely by July first week