തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ കർക്കിടക വാവിന് ബലിതർപ്പണം നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനു കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. ജൂലൈ 20നാണ് കർക്കടകവാവ്. ബലിതര്‍പ്പണ ചടങ്ങില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നത് പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്.

മാത്രമല്ല ബലിതര്‍പ്പണ ചടങ്ങിന്‍റെ ഭാഗമായി ഭക്തജനങ്ങള്‍ തര്‍പ്പണത്തിനു മുന്‍പും ശേഷവും കൂട്ടായി വെള്ളത്തില്‍ ഇറങ്ങുന്ന പതിവും ഉണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒ‍ഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് കരുതുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ കര്‍ക്കിടകവാവ് പ്രമാണിച്ച് ബലിതര്‍പ്പണം അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ബോര്‍ഡു യോഗം തീരുമാനിച്ചതെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു.

English Summary : Travancore devaswom board ordered temples not to perform karkidaka vavu bali this year