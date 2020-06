‘ഗൽവാൻ ആക്രമണം അപ്രതീക്ഷിതമല്ല, ഇരുളിൽ ചൈന കാത്തിരുന്നു’

വാഷിങ്ടൻ∙ ഗൽവാന്‍ താഴ്‌വരയിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ വീരമൃത്യുവിന് ഇടയാക്കിയ സംഘർഷം അപ്രതീക്ഷിതമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഏറ്റുമുട്ടലിനു വേണ്ടി സേനയെ നേരത്തേത്തന്നെ ചൈനയുടെ ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്നാണ് യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. വെസ്റ്റേൺ തിയറ്റർ കമാൻഡ് തലവൻ ജനറൽ ജാവോ സോങ്‌ഷിയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ ഓപറേഷനുകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുപ്പക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഇയാൾ.

ചൈനയെ ഇന്ത്യയും യുഎസും അടക്കമുള്ള സഖ്യകക്ഷികൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്നും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ ചൈന ദുർബലരാകുന്നുവെന്നും ജാവോ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും ഇന്ത്യയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുമാണ് യുഎസ് റിപ്പോർട്ട്. ജൂൺ 15ന് രാത്രി കിഴക്കിൻ ലഡാക്കിലെ ഗല്‍വാനിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ചൈന നിരത്തിയ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് തെളിയിക്കുന്നു. ഗൽവാനിലെ സംഘർഷം പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനത്താൻ അനിയന്ത്രിമായി സംഭവിച്ചതല്ലെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഭരണകൂടതലത്തിൽ നടന്ന ശക്തമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ബാക്കിപത്രമാണെന്നുമുള്ള വിവരമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്.

ജൂൺ 15നു രാത്രി ഒരു മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനും മറ്റു രണ്ട് സേനാംഗങ്ങളും കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ ചൈനയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ഉറപ്പിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പട്രോൾ പോയിന്റ് 14ൽനിന്നു പിന്മാറുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയ്ക്കായിരുന്നു വരവ്. ചൈനീസ് മേഖലയിലും സമാനമായ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ കാത്തിരുന്നത് ആണി തറച്ച ബേസ് ബോൾ ബാറ്റുകളും ഇരുമ്പു വടികളുമായി ചൈനീസ് സൈനികരായിരുന്നു. അവർ ആക്രമണവും തുടങ്ങി. പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെത്തി ഏറ്റുമുട്ടലായതോടെ ഇന്ത്യയുടെ 20 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. കല്ലും വടികളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിൽ, യുദ്ധത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളേക്കാൾ മാരകമായ ആൾനാശമാണുണ്ടാക്കിയതെന്നും യുഎസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൈനികരിൽ പലരും കുത്തനെയുള്ള ചെരിവിലേക്കു വീണാണു വീരമൃത്യു വരിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

സംഘർഷം നടന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കു കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിലയിരുത്തൽ. അതിർത്തി തർക്കത്തിന് അതീതമായാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 5ജി സംവിധാനമൊരുക്കുന്നതിന് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഹുവാവേയുടെ സഹായം തേടേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചതായാണു വിവരം. ഇക്കാര്യം വർഷങ്ങളായി യുഎസ് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്. പുതിയ 4ജി സേവനങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും ഹുവാവേയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടെന്ന് ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന് ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദേശമുണ്ട്.

ഗൽവാനിലെ സംഭവത്തിനുശേഷം, ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടേറെ പേർ ചൈനീസ് സാമൂഹിക മാധ്യമമായ ടിക് ടോക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചൈനയിൽ നിർമിച്ച ഫോണുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ചൈനയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രചാരവും തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന ലക്ഷ്യമിട്ട വിജയം നേടാനായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അവർ ചിന്തിച്ചതിനു നേർവിപരീതമായാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഗൽവാനിലെ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നോ എന്നത് അവ്യക്തമാണ്. ചൈനയുടെ പ്രധാന സൈനിക തീരുമാനങ്ങൾ ഷി അറിയാതെ നടപ്പാക്കില്ല എന്നാണു വിലയിരുത്തലെങ്കിലും അതിൽ വ്യക്തത ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും യുഎസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

English Summary : China ordered attack on Indian troops in Galwan River Valley: US Intel