യുദ്ധസാമഗ്രി, ജൈവ ഇന്ധന വ്യവസായത്തിൽനിന്ന് വിശ്വാസികൾ വിട്ടുനിൽക്കണം: വത്തിക്കാൻ

റോം∙ യുദ്ധസാമഗ്രികൾ, ജൈവ ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളിൽനിന്ന് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് വത്തിക്കാൻ. മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുന്ന ഖനനം പോലുള്ള മേഖലകളിലെ കമ്പനികളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ലോകമെങ്ങുമുള്ള സഭാ നേതൃത്വത്തിനയച്ച 225 പേജുള്ള മാന്വലിൽ പറയുന്നു. പ്രകൃതിയെയും ജീവനെയും പ്രതിരോധമില്ലാത്ത ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മുൻനിർത്തിയാണ് ലഘു ഗ്രന്ഥം അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആഗോള താപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കരാറുകൾക്കു പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചു മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മനുഷ്യാവകാശത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് തൊഴിലെടുപ്പിക്കരുതെന്നും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മനുഷ്യനോ സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതിക്കോ ദോഷകരമാകുന്ന കമ്പനികൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ലോകമെങ്ങുമുള്ള 40ൽ അധികം വിശ്വാസ സംഘടനകൾ ജൈവ ഇന്ധന കമ്പനികളുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിരുന്നു. ജൈവ ഇന്ധന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കില്ലെന്ന് വത്തിക്കാൻ ബാങ്കും നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ലോകമെങ്ങുമുള്ള നിരവധി രൂപതകളും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സമാന നിലപാടും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

സ്വന്തം നാട് എണ്ണ, ധാധു ഖനനത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്കാണ് അവകാശമെന്നും ഇതു സഭാ വിശ്വാസികൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മാർപ്പാപ്പ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

