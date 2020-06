കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നഴ്സ് വാക്സിൻ നൽകിയത് 72 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്; നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി

കൊച്ചി∙ ശ്രീമൂലനഗരം ചൊവ്വര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് കുത്തിവയ്പെടുത്ത 72 കുട്ടികളും അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരും നിരീക്ഷണത്തിൽ. മൂന്നുമാസം മുതൽ 15 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കു വിവിധ വാക്സിനേഷനുകൾ ഈ നഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഏറെയും. നഴ്സിന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതിനു മൂന്നു ദിവസം മുൻപു വരെ പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിലും ആശുപത്രിയിലുമായി കുത്തിവയ്പെടുത്ത കുട്ടികളെയും അവരുടെ സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെയും കണ്ടെത്തിയാണു നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നഴ്സിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച 7 ആശ വർക്കർമാർ, 3 ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്നിവരും നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ഇതോടൊപ്പം പ്രദേശത്തു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുമായി ഇടപഴകിയവർക്കുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കർശന പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി മൂന്നു ഡോക്ടർമാരെ പല സ്ഥലത്തായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ വ്യക്തി സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ധരിച്ചാണു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ വീട്ടുകാരെയും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഫയർഫോഴ്സ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും കമ്യൂണിറ്റി സെന്ററിലുമെല്ലാം അണുനശീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസും കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണിലായതിനാൽ ആരോടും എത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ മാത്രം അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ ശ്രീമൂലനഗരത്ത് ആശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഹോട്സ്പോട്ടാക്കി കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമൂലനഗരം പഞ്ചായത്തിലെ 1, 7, 9, 10, 11, 12 വാർഡുകളാണ് കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണിലുള്ളത്. നഴ്സിന്റെ ഭർത്താവിനു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇവരുടെ വീടിരിക്കുന്ന നീലീശ്വരം കൂടി ഇന്നു കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണാക്കാനിടയുണ്ട്. പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഭർത്താവിനു സ്ഥലത്തു നിരവധി പേരുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റും വിറകു വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം ഉള്ളതായാണു കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പർക്കം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പരിശോധിക്കും.



