ഒറ്റദിനം 15,000 കടന്ന് കോവിഡ് രോഗികൾ; തൃണമൂൽ എംഎൽഎ മരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ ആദ്യമായി പതിനയ്യായിരം കടന്ന് കോവിഡ് രോഗികൾ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 15,968 പുതിയ കേസുകളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 465 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1,83,022 ആക്ടീവ് രോഗികളടക്കം 4,56,183 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 2,58,685 പേർ രോഗവിമുക്തി നേടി. 14,476 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.

അതിനിടെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ തമോനാഷ് ഘോഷ് (60) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മരണം. മേയിലാണ് ഘോഷിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഫാൾട്ടയിൽനിന്ന് മൂന്നു തവണ എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഘോഷ്.

ജൂൺ 23 വരെ 73,52,911 സാംപിളുകളും 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,15,195 സാംപിളുകളും പരിശോധിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) അറിയിച്ചു.

