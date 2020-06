വീടുകള്‍ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം കൈമാറണം: ചെമ്പൻകൊല്ലിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടല്‍

കൊച്ചി∙ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ നിലമ്പൂർ ചെമ്പൻകൊല്ലിയിലും പരിസരപ്രദേശത്തും വീടു നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി ഒരുക്കിയ പുതിയ വീടുകൾ അവരുടെ കൈകളിൽ എത്താൻ നടപടി ഒരുങ്ങുന്നു. റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ 34 വീടുകളാണ് ചെമ്പൻകൊല്ലിയിൽ നിർമിച്ചത്. വീടു നിർമാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് വീട് കൈമാറ്റം സമയത്ത് നടന്നിരുന്നില്ല.

ഇതേത്തുടർന്ന് മുണ്ടേരി സ്വദേശിയായ സി.പി. ചന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച കേസിലാണ് വീടുകൾ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. നിർമാണം പൂർത്തിയായ വീടുകൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകാതിരിക്കുന്നത് നീതിക്കു നിരക്കുന്നതല്ല എന്നു വിധിയിൽ ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

കവളപ്പാറയിൽ പ്രളയബാധിതർക്കായി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലമ്പൂർ എംഎൽഎ പി.വി.അൻവർ വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിക്കുന്നതായി അന്ന് മലപ്പുറം കലക്ടറായിരുന്ന ജാഫർ മാലിക് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പുനരധിവാസത്തിന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ച ഭൂമി സർക്കാർ പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ആരോപിച്ചത്.

2019 വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ വീടും സ്ഥലവും പൂര്‍ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ചളിക്കല്‍ കോളനിയിലെ 34 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു മാതൃകാ ടൗണ്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. അതുപ്രകാരം നിർമിച്ച വീടുകൾ കവളപ്പാറയിലുള്ള വീടുനഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണമെന്നായിരുന്നു എംഎൽഎയുടെ ആവശ്യം. ഇതാവശ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിർമാണം തടഞ്ഞതായും കലക്ടർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനാണ് കലക്ടറുടെ ശ്രമമെന്നായിരുന്നു എംഎൽഎ അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്.

വീടുകൾ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറണമെന്ന് വിധിച്ച ഹൈക്കോടതി പണിപൂർത്തിയായ വീടുകളുടെ താക്കോൽ കലക്ടർക്കു കൈമാറാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനോടും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹർജിക്കാരുടെയും സർക്കാരിന്റെയും നിലപാട് പരിഗണിച്ചശേഷമാണ് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കലക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



